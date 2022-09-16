Самые смешные названия Свердловской области

В Свердловской области существуют названия, которые вызывают улыбку у носителей русского языка. Такие населенные пункты обнаружили корреспонденты «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Немало подобных названий связано с языками коренных народов Урала. Так, река Ляля, по которой названы поселки Новая Ляля и Старая Ляля, возможно, когда-то была мансийской «рекой врагов».

Река и поселок Висим не имеют отношения к русскому слову «висеть»: их название восходит к какому-то древнему языку. А река Утка, на которой стоят Староуткинск и Новоуткинск, вероятно, получила имя от диалектного мансийского «утя», означавшего просто воду, пишет академик Александр Матвеев.

В то же время в Свердловской области есть и смешные названия явно российского происхождения. Например, под Артемовским есть поселок Незевай – краеведы считают, что так его прозвали первые уральские машинисты.

Под Пышмой можно найти Тупицыно, недалеко от Тавды – Забор, в Таборинском районе – Мочалку, недалеко от Верхотурья – Рассол и Калачик, а в Белоярском районе – Газету.

Некоторыми названиями, напротив, жители явно гордятся. К примеру, на северо-востоке области, в Сосьвинском районе, есть поселок Чары, а под Нижней Турой – Талисман.

В Ирбитском районе расположена деревня Короли, а недалеко от Пышмы – Родина.