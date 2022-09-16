В окрестностях Багдада обнаружен древний город

Исторически сложилось так, что почти вся иракская археология сосредоточена на объектах в междуречье Тигра и Евфрата. А вот новая находка отсылает к истории Парфянского царства — и этот тренд выглядит не менее перспективным.

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Археологические раскопки в Аль-Сувейре, расположенной в 60 км южнее столицы Ирака, привели к открытию древнего парфянского города. Государственный комитет по делам древностей и наследия Ирака (SBAH) сообщил о том, что недавно снаряженная 150-дневная экспедиция в ходе работ в Абу-Гафиле, рядом с авиабазой Аль-Сувейра, обнаружила архитектурные конструкции, а также 233 артефакта, которые переданы в Национальный музей Ирака в Багдаде.

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«Мы начали раскопки на двух холмах возле Абу-Гафила, — объясняет руководитель экспедиции, археолог Мухаммед Сабри. — Главным результатом стало открытие поселения парфянского периода, которое, по моему мнению, носило вассальный характер». Найденные артефакты, говорит Сабри, представляют собой преимущественно предметы домашнего хозяйства, включая «типичный парфянский кувшин с наклонным основанием, весьма распространенный в ту эпоху».

Парфянское царство, простиравшееся между Римской империей и Китаем, существовало на этой территории с 247 года до н.э. по 224 год н.э. Через него пролегал когда-то знаменитый Шелковый путь; здесь переплетались персидская, эллинистическая и некоторые другие региональные культуры.

Сабри рассказывает, что этот археологический участок возле авиабазы, служившей в 1980-е годы, во время войны с Ираном, опорным пунктом противовоздушной обороны Багдада, официально был зарегистрирован в 2017 году, хотя не исключено, что он уже был поверхностно обследован американским ученым Макгуайром Гибсоном еще в середине прошлого века.

«Согласно последним данным SBAH, в Ираке насчитывается около 15 тыс. участков, имеющих археологические перспективы, — как учтенных, так и незарегистрированных, — говорит Сабри. — Чтобы полноценно обследовать их все, понадобится кропотливая научная работа, требующая терпения, колоссальных бюджетов и консолидации усилий тысяч архео­логов».

Сейчас SBAH разработал планы ведения раскопок на ограниченном числе участков — помимо тех, где археологические проекты уже реализуются.

Хаос и нестабильность недавнего военного времени, а также пандемия коронавируса существенно притормозили деятельность SBAH. Однако археолог Тобин Харт­нелл из Центра археологии и культурного наследия при Американском университете Ирака в Сулеймании отмечает, что даже при Саддаме Хусейне «многим археологическим участкам, относящимся к парфянскому периоду, не уделялось должного внимания, поскольку повышение интереса к истории Персидского царства казалось нежелательным на фоне шедшей тогда ирано-иракской войны».