Как и зачем москвичи создают тайные сады в центре города

Ивановская горка — удивительный район, где местные жители собственными руками создают маленькие городские сады и сами за ними ухаживают. Многие из них признаются: просто жить легче, глядя на цветы и деревья. Кто-то сажает их в память о старом друге, кто-то сам создает дизайн площадок рядом с домом, а кто-то старается спасти редкие растения, которые в другом месте оказались не нужны. «Мослента» продолжает публиковать истории садоводов Ивановской горки.
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Маша, создательница «Машиного сада», жительница Ивановской Горки:
Морозовский сад — попса! Но это старый сад, а в нем, конечно, наворотили... Я, когда пришла на его открытие после реконструкции, была в ужасе. Я ведь в нем выросла, я там знаю все. И что я вижу? Вся венгерская сирень вырублена, вырублен весь шиповник! А еще я не понимаю, как можно было вывезти из-под сада землю... Там же теперь подземный гараж...
Ольга, местная жительница, садовод:
В Морозовском саду я получила боевое крещение в качестве садовода. У меня было детское движение «Зеленый патруль». Мы ходили, проверяли деревья, считали их, с ними всячески взаимодействовали. Подруга моей мамы рассказала, что в Морозовском саду раньше стояли каштаны, посаженные художником Левитаном 100 лет назад. Когда я училась в школе, пришли какие-то люди с пилами и собирались их пилить. Это был первый акт моего гражданского взаимодействия. Я сказала: «Вы будете пилить эти деревья со мной!» И обняла дерево. Вызвали моего папу, они договорились, и деревья так и не спилили. Потом они уже погибли от старости, но дети этих каштанов там до сих пор есть.
Маша, создательница «Машиного сада», жительница Ивановской Горки:
Этот сад делает дворничиха Нина, и она фанат своего дела. Мне нравится, что этот сад закрытый, уютный, что постороннему не приходит в голову сюда заходить... Всё здесь сделано трудами Нины. Когда кафешки по осени выкидывают растения, ей все отдают, и она это тащит сюда. Нину любят все жители, она всем нравится, у неё порядок идеальный. По-моему, это единственный двор на всей Ивановской Горке такой чистый.
Нина, создательница сада:
Я здесь работаю уже двадцать лет, сама из Владимирской области родом, а живу на Чистых прудах, комнату снимаю. Мы в 2000 году без работы сидели в деревне, у нас колхоз-совхоз — все распалось. Работы нет, фабрику обанкротили. Так я сначала творогом-сметаной занималась, потом сюда попробовали приехать с мужем. С утра на работу прихожу, и целый день здесь, потому что подработка везде... Около моего сада ходят днем, смотрят, проверяют, что можно украсть, наверное. Но, слава богу, мне многие помогают. Три цветочка привезла Настя из нашего дома, еще один Катя дома вырастила. Тамара с Солянки принесла баклажаны! Клён Маша сажала. Флоксы Настя с дачи привезла, липа — от Майи, Галя ромашки посадила.
«Сад у Общества»
Ольга Фёдоровна, создатель сада:
Восемь лет я растила здесь виноград. А еще у меня тут хосты изумительные и гладиолусы красивые распускались. Есть у меня и «Полярная звезда», у нее такой ванильный цвет, потом она розовеет, а осенью бордовая становится. Весной я посадила «би хэппи», то есть «пчелиное счастье», она метельчатая, у неё вот такие вот шишки, она будет метр на метр. И запах просто обалденный. В этом году я сделала рокарий, купила малипусенькую елочку, печеночницу купила, подсадила. Николай Алексеевич, наш дворник, сделал мне загородочку. У меня в ней растет и «Данти Бесс», просто необычная роза. Когда пасмурно, она закрывает лепесточки. А другую я Просковьей называю, перовския она на самом деле...
Нашу территорию называют «московский Монмартр». Люди приходят, оставляют записки в духе: «Спасибо вам большое, что вы так это всё красиво делаете». Когда у меня начались пионы, охранник Володя говорит: «Я запаха не чувствую пионов, а кто приходит, они нос суют в эти бутоны и нюхают. А еще фотографируются и селфи делают». Мне нравится, что молодые парни фотографируют и говорят: «Мы маме покажем, как здесь красиво». Но у нас тут рядом же ЦТП, и «Мосэнерго» постоянно что-то роет. У нас могут за лето раза четыре или пять перерыть. То кафе откроется, то ещё что, и они начинают рыть через эту клумбу...
Люся, создательница сада:
Мои розы никогда не рвут, но у меня своровали вереск. Я очень красиво его посадила, он перезимовал, а весной смотрю — одна от него луночка осталась... Первое дерево я тут посадила в 2014 или 2015 году. Этот был каштанчик. Мы подавались на программу «Миллион деревьев», посадили кучу деревьев новых. За время, что я тут живу, я думаю, мы их штук 20 посадили, а уж кустов — не счесть. Два года назад мы с другом ездили в Ботанический сад — они вызывали волонтеров, чтобы быстро освободить какой-то участок от селекционных лилий. Теперь они у меня перед подъездом. Ещё хочу посадить ирисы и тюльпаны. Когда на Чистых прудах их выдирают и выбрасывают, надо знать, когда идти за уловом. Растения вообще очень вытягивают. Ты видишь это живое, оно как-то начинает вылупляться оттуда, и это очень поддерживает психологически. Я думаю, за это мы все как-то держимся.
Маша, создательница сада:
У меня была фантастическая мечта: я хотела, чтобы мне дали три метра, и я посадила сад в память об одном человеке. Но я понимала, что в этом районе, где каждый метр на счету, мне такого не видать... Этого человека не стало осенью... В храме, в который иногда он приходил причащаться, состоялось приходское собрание, на котором распределялось, кто что будет делать. Я говорю: «Я бы очень хотела садом заняться». А мне говорят: «Нет, у нас есть инициативная группа по саду, они никого не подпускают». А весной вдруг ко мне подошли: «Вы же хотели помогать?» Тут было пусто, росли какие-то кусты, высаживались цветочки из горшков, однолетки, это было симпатично, но все выглядело такими... лужайками.
Первый, кто меня поддержал, — местный житель. Он потом стал священником. Мы с ним ездили все покупать, а потом появились новые прихожане, которые давали довольно существенные суммы на покупку яблонь, например... Моя роль в основном была всех немножко на это дело сподвигнуть. Мы спилили старые трухлявые клёны, посадили туи. Эти розы посадил мой знакомый Володя своей жене. Они поженились в довольно зрелом возрасте, такой поздний брак... В этом саду куча романтических историй. И у меня было первое время такое сообщество в одной социальной сети... Сообщество страдальцев. Когда люди там начинали писать «не хочу жить», «с кем бы мне поговорить?», я всегда отвечала: «Приходите цветы сажать, всё расскажете». Это, конечно, по нынешним проблемам смешно, но тогда все приходили, целый день мне помогали, говорили, что полегчало, всё как-то туда, в землю ушло.
У нас есть куст смородины, он давал какой-то нереальный урожай, но в этом году половину снегом поломало. А сейчас староста сказал, что какой-то бомж туда пришёл… Куст этот сажал молодой человек, который стал моим зятем со временем. Он прям эту смородину в горшке принёс, ему кто-то на день рожденья подарил саженец. Это сад личных историй. А есть еще одна — про сам этот храм. Его построила какая-то богатая женщина в XVII веке в память о том, что у неё умерла единственная дочь, и она поминается на каждой службе. Девочке было 17 лет. У меня тут какой-то стилёк такой… Я предполагала, что тут будет как английский сад пейзажный, но он выродился в дикорастущий, как сейчас модно. Кстати, когда работаешь целый день, сюда прилетают какие-то необычные птицы: не скворцы-дрозды, а такие разноцветные, которых я даже и не знаю. Тут всегда шмели, бабочки.
Лиля, создательница сада:
Я ухаживаю за садиком с 1999 года. У нас сохранилось уникальнейшее дерево, которое не все люди видят. По легенде в нашем Старосадском переулке были великокняжеские сады, и эта яблоня осталась как связь времён. Плоды нереально вкусные, их вкус словно из моего детства, как у яблок из сада моей бабушки. Может, это вообще последний потомок тех садов... У нас здесь растет розовый ландыш, подарок жителей села Жаворонки в Подмосковье. Ландыши занесены в Красную книгу, а розовых вообще практически нет. Я собиралась их разводить здесь, но в городе всё равно для цветов более агрессивная среда, чем в Подмосковье, поэтому выращивать гораздо сложнее и больше проблем.
Прошлой зимой нам ужасно засыпали всё солью, мы с этим вели борьбу по всей Ивановской Горке. Мы писали везде, подписи собирали — без толку. Реагенты пагубно влияют на почву, после них в земле не остаётся необходимых микроорганизмов. Наш сад находится напротив особняка, где бывал Достоевский. Мы старались воссоздать атмосферу заброшенного сада с полотен Поленова. Сад небольшой, но полностью сохраняет ту эпоху. Мы специально не делаем его современным, так что здесь — куст сирени, старая липа, несколько вишен, которые ярко цветут на 9 мая, четыре потрясающих белых берёзы, два уникальных теплолюбивых дерева граб, которые не растут в этих широтах.
Аноним (дизайнер попросил скрыть его имя):
Раньше на месте нашего сада была детская площадка. Но год назад мы решили ее сделать более современной. Весь дизайн площадки мой, эскизы мои, а оформили все уже профессиональные архитекторы. Кроме четырех лип, которые там стоят, все посадили мы. И мы же за всем ухаживаем: опрыскиваем, поливаем, подрезаем, подкармливаем.
Я ездил по питомникам, выбирал деревья. Мое самое любимое — тополь серебристый: с одной стороны у него белый лист, с другой — серебристо-зеленый. Когда ветер дует, он переливается. Каштан кустовой в центре. Три плакучие ивы создают прозрачную ниспадающую мишуру. Из плодовых растут вишни, два куста голубики, черноплодка.
Ну, да, обдирают, съедают. Но я не ради урожая, а ради фана все это сделал. Если кто-то хочет съесть — пожалуйста. Черноплодку только жалею, что посадил, потому что дети, когда она созревает, срывают плоды, бросаются ими, потом разминают на светлом покрытии площадки, и пятна въедаются так, что потом не отмыть. Поэтому, когда она созревает, я просто всю её срываю.