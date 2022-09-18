Как и зачем москвичи создают тайные сады в центре города

У нас есть куст смородины, он давал какой-то нереальный урожай, но в этом году половину снегом поломало. А сейчас староста сказал, что какой-то бомж туда пришёл… Куст этот сажал молодой человек, который стал моим зятем со временем. Он прям эту смородину в горшке принёс, ему кто-то на день рожденья подарил саженец. Это сад личных историй. А есть еще одна — про сам этот храм. Его построила какая-то богатая женщина в XVII веке в память о том, что у неё умерла единственная дочь, и она поминается на каждой службе. Девочке было 17 лет. У меня тут какой-то стилёк такой… Я предполагала, что тут будет как английский сад пейзажный, но он выродился в дикорастущий, как сейчас модно. Кстати, когда работаешь целый день, сюда прилетают какие-то необычные птицы: не скворцы-дрозды, а такие разноцветные, которых я даже и не знаю. Тут всегда шмели, бабочки.