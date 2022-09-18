Россияне обсудили популярный в СССР столичный кинотеатр

Популярный в СССР кинотеатр «Прогресс», который работал на западе столицы, обсудили россияне в комментариях под соответствующей фотографией, опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва».

Фото: Мослента Мослента

Из-за декора фасада орнаментом из красного и желтого кирпича и круглых окон, здание получилось эффектным. «Так красиво», «Аж защемило», «В школьные годы туда частенько ходили», «Замечательный архитектурный проект — символ того времени», «Мы до сих пор называем это здание кинотеатром "Прогресс" без оглядок, хотя в нем давно обустроен театр», «Часто туда ходил до закрытия», «А у меня афишу было видно из окна», — написали юзеры.

Подписчики вспомнили, что во второй половине восьмидесятых слева от здания стояла палатка с наивкуснейшим квасом, а в фойе можно было купить мороженое, но съесть его надо было до входа в зал. Один из юзеров рассказал о музыкантах, которые выступали в фойе перед сеансом, а другой поделился историей, как стал очевидцем выхода на сцену «Прогресса» съемочной группы и актеров.

«Для меня раскраска фасада "Прогресса" была такой вкусной! Дело в том, что родители иногда приносили из кулинарии МГУ пирог "Дружба", а его корочка была оформлена именно таким орнаментом. Наивкуснейший пирог, которого тоже теперь нет, как и моего детства», — заностальгировал москвич.