Россияне обсудили популярный в СССР столичный кинотеатр

Популярный в СССР кинотеатр «Прогресс», который работал на западе столицы, обсудили россияне в комментариях под соответствующей фотографией, опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва».
Из-за декора фасада орнаментом из красного и желтого кирпича и круглых окон, здание получилось эффектным. «Так красиво», «Аж защемило», «В школьные годы туда частенько ходили», «Замечательный архитектурный проект — символ того времени», «Мы до сих пор называем это здание кинотеатром "Прогресс" без оглядок, хотя в нем давно обустроен театр», «Часто туда ходил до закрытия», «А у меня афишу было видно из окна», — написали юзеры.
Подписчики вспомнили, что во второй половине восьмидесятых слева от здания стояла палатка с наивкуснейшим квасом, а в фойе можно было купить мороженое, но съесть его надо было до входа в зал. Один из юзеров рассказал о музыкантах, которые выступали в фойе перед сеансом, а другой поделился историей, как стал очевидцем выхода на сцену «Прогресса» съемочной группы и актеров.
«Для меня раскраска фасада "Прогресса" была такой вкусной! Дело в том, что родители иногда приносили из кулинарии МГУ пирог "Дружба", а его корочка была оформлена именно таким орнаментом. Наивкуснейший пирог, которого тоже теперь нет, как и моего детства», — заностальгировал москвич.
Ранее москвичи поспорили об адресе бывшего кинотеатра «Варшава». «Где он находился? Район у метро "Варшавская" известен, но, чтобы там этот кинотеатр находился, не помню», «У метро "Варшавская" был кинотеатр "Ангара", далее, если ехать 60 и 72 троллейбусом, "Одесса"», «Около Варшавского шоссе и метро был к/т "Варшава", а потом переименовали в "Луч"», — озадачились подписчики группы.