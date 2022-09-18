Озеро Светлояр вошло в топ-10 «мест силы России»

"Всю нашу жизнь мы должны познавать родную страну, открывая для себя все новые и новые ее грани. Тем и замечательны ключевые слова, ставшие названием проекта. Они абсолютно точно объединили собой наше отношение к таким разным, но к таким выдающимся, известным, дорогим, полным величественной недосказанности местам нашего Отечества", — сказал доктор филологических наук, главный редактор издательства «Литера» и автор исследований и книг об озере Светлояр Николай Морохин.