Озеро Светлояр вошло в топ-10 «мест силы России»

Озеро Светлояр в селе Владимирское Воскресенского района, которое является памятником природы федерального значения, вошло в топ-10 проекта федерального значения «Места силы России» по итогам первого этапа открытого общероссийского голосования. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата».
В рамках второго этапа народного голосования, который начался в сентябре на сайте проекта, выберут лидера проекта «Места силы России». Задача проекта — рассказать жителям страны об уникальных местах России и вдохновить их на посещение этих достопримечательностей. Кроме голосование, которое ведется с начала года, на сайте проекта проходит общероссийский конкурс, состоящий из серии интерактивных викторин на знание исторических, культурных и географических особенностей «мест силы». Победитель получит приз.
"Всю нашу жизнь мы должны познавать родную страну, открывая для себя все новые и новые ее грани. Тем и замечательны ключевые слова, ставшие названием проекта. Они абсолютно точно объединили собой наше отношение к таким разным, но к таким выдающимся, известным, дорогим, полным величественной недосказанности местам нашего Отечества", — сказал доктор филологических наук, главный редактор издательства «Литера» и автор исследований и книг об озере Светлояр Николай Морохин.