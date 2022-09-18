Один город – пять имен: вехи в истории казахстанской столицы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе подписал закон «О внесение изменений в Конституцию республики». Президент отныне избирается на семь лет и только на один срок, а столица Казахстана – снова Астана. Один город – пять имен, и каждое переименование – новая веха в истории. О городе с трудной судьбой рассказывает корреспондент «МИР 24» корреспондент Гульмира Жанзакова.

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Столица Казахстана появилась не на пустом месте. Всего в пяти километрах от города – руины средневекового городища Бозок. В разное время здесь жили представители четырех государственных образований: Тюркского каганата, Кипчакского ханства, Золотой Орды и Казахского ханства. С VIII по XVI век Бозок – центр торговли и ремесел. Через него пролегал Великий шелковый путь.В 30-х годах XIX века на правом берегу реки Ишим, где сейчас городской стадион, заложили крепость, чтобы защитить эти земли от постоянных набегов джунгар. Казачий форпост построили неподалеку от поселения, которое называлось Акмола. В переводе с казахского «белая могила». В 1832 году на карте Российский империи появился город Акмолинск.

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«О тех временах напоминает дом купца Кубрина. Чем он только не торговал: от ювелирных изделий до сахара. Здание построили еще до революции. Потом здесь находились Центральная городская библиотека, Центропечать, уездный экономический отдел, а сегодня вновь магазин», – рассказала корреспондент Гульмира Жанзакова.

Акмолинск так и остался бы провинциальным городом. Но все изменилось в 60-е годы XX века, когда ему дали новое имя – Целиноград.

«Бывший Дворец целинников сегодня – киноконцертный зал «Астана». Быстро развивающемуся городу было необходимо место для проведения массовых собраний. По масштабам он стал вторым после Кремлевского Дворца Съездов в Москве. Зал на 2 355 мест. Во Двореце целинников был установлен самый большой в мире на тот момент панорамный экран», – рассказала корреспондент.

Здесь проводили партийные заседания, концерты. Дворец стал одной из достопримечательностью Целинограда, города всесоюзного значения. Освоение целины – один из самых масштабных проектов эпохи Хрущева. Эшелоны со всех советских республик поехали в Казахстан.

«Я 40 с лишним уборок проработал. Настроение праздничное было всегда. Жил на квартире первое время. Приехали в Целиноград, улица Щербакова была. Нашел эту улицу, прошелся, смотрю – сдается квартира. И вот там у хозяйки жили. Домой пишу письмо: «Вот видите, я уехал, и сейчас в честь меня улицу организовали», – поделился целинник Валентин Щербаков.

Валентину Щербакову повезло. Некоторым целинникам поначалу приходилось жить в чистом поле, в палатках. Климат здесь суровый: летом плюс 40, зимой 40 со знаком минус. Пятиэтажки появились позже. За шесть лет около 19 млн квадратных метров жилья, 740 школ, 300 совхозов, железнодорожная станция и множество путей к ней. После развала Союза, когда страна обрела независимость, городу вновь возвращают старое имя, но теперь на казахский манер – Акмола.

«К тому моменту в городе уже почти 300 тысяч человек. Именно сюда в 96-м решают перенести столицу Казахстана. У города удачное географическое положение, он располагается на пересечении крупных транспортных артерий. Спустя два года город получает новое имя Астана», – рассказывает Гульмира Жанзакова.

«Парламент еле-еле проголосовал и сказал: «Ладно, давайте проголосуем – у него сегодня день рождения. Это произойдет через 40 лет примерно, нас в это время не будет. В 97-ом, через три года все с гармошкой в поезде, как на целину поехали», – рассказывал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Началась большая стройка. Город поднимали всем миром. Генеральный план разработал японский архитектор Кисе Курокава. Главные достопримечательности – монумент «Байтерек», Дворец мира и согласия – в народе пирамида, самый высокий в мире «Хан Шатыр». Все это придумал британец Норман Фостер. Архитекторы, строители и дизайнеры из 33 стран трудились над театром оперы и балета «Астана Опера». «На международный конкурс было представлено 47 проектов с разных стран. Даже с Австралии привез свой проект главный архитектор города Сиднея, с Африки, с Азии, с Европы», – отметил архитектор Аманжол Чиканаев.

Труднее всего тогда пришлось госаппарату. Покидать теплый Алматы не хотелось. Пять дней в неделю сотрудники министерств работали в столице, на выходные уезжали домой. Негде было жить и работать, да и погода суровая.

«Это было 4 января. Мы с сестрой приехали, было очень холодно. Нас привезли на джипе. Когда мы вышли из машины возле акимата городского, наши шляпы сразу улетели», – поделилась воспоминанием ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.