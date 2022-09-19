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1 час назад

Рок-группа Tritia в Главклубе

Партнерский материал

Tritia - альтернативная рок-группа из Хабаровска. После первого англоязычного альбома «The Restructured», выпущенного в 2017 году, их прозвали «Дальневосточными Linkin Park».

Рок-группа Tritia в Главклубе
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В 2019 коллектив прошел кастинг в шоу «Песни» на телеканале ТНТ и дошел до финала. Группа показала, что музыка, которую люди привыкли слышать, как правило, в англоязычных песнях, может существовать и в России.

Так появился второй, уже русскоязычный альбом Tritia - «Y», изданный в творческом объединении Gazgolder. В 2021 году Tritia издала третий альбом «Аффект» уже как независимый коллектив. Сегодня группа продолжает выступать с концертами в поддержку новой пластинки. В числе выступлений, значится и долгожданный концерт в Главклубе.

Начало: 20:00

Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1

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