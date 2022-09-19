«Дискотека Союз» с хитами 90-х 29 в «Главклубе»

Большие ретро-концерты «Дискотека Союз» в московском «Главклубе» 29 и 30 сентября - это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки 90-х и 2000-х годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна.
29 сентября участвуют: Акула, группа «Вирус», группа «Демо».
«Такая любовь», «Чтобы солнце грело», «Мало», «Солнышко», «2000 лет», «Давайте петь», «В стиле диско» и еще много энергичных хитов прозвучат на открытом воздухе на одном из самых живописных островов в самом центре Москвы.
30 сентября участвуют: группа «Мираж», Татьяна Овсиенко, группа «Экс Фристайл» (Сергей Дубровин и группа), Александр Добрынин.
«Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Школьная пора», «Капитан», «А над речкой туман», «Розовые розы», «Рита-Маргарита», «Я больше не прошу», «Я снова вижу тебя» и еще много проверенных десятилетиями хитов прозвучат на сцене «Главклуба».
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.