«Дискотека Союз» с хитами 90-х 29 в «Главклубе»

Большие ретро-концерты «Дискотека Союз» в московском «Главклубе» 29 и 30 сентября - это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки 90-х и 2000-х годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

29 сентября участвуют: Акула, группа «Вирус», группа «Демо».

«Такая любовь», «Чтобы солнце грело», «Мало», «Солнышко», «2000 лет», «Давайте петь», «В стиле диско» и еще много энергичных хитов прозвучат на открытом воздухе на одном из самых живописных островов в самом центре Москвы.

«Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Школьная пора», «Капитан», «А над речкой туман», «Розовые розы», «Рита-Маргарита», «Я больше не прошу», «Я снова вижу тебя» и еще много проверенных десятилетиями хитов прозвучат на сцене «Главклуба».

Начало в 20:00 часов.