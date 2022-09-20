Неуловимая атмосферная волна обнаружена во время извержения вулкана Тонга

Катастрофическое извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2022 году вызвало особую атмосферную волну, которую не удавалось обнаружить в течение последних 85 лет. Исследователи из Гавайского университета в Маноа, Японского агентства морских наук и технологий Земли (JAMSTEC) и Киотского университета, опираясь на современные данные наблюдений и компьютерное моделирование, обнаружили существование волн Пекериса – колебаний атмосферного давления, которые были теоретически обоснованы в 1937 году, но до сих пор не были доказаны. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Atmospheric Sciences.

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Извержение в южной части Тихого океана в начале этого года вызвало, вероятно, самый мощный взрыв, который мир пережил со времен знаменитого извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Быстрое высвобождение энергии вызвало волны давления в атмосфере, которые быстро распространились по всему миру.

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Структура атмосферных волн вблизи места извержения была довольно сложной, но за тысячи километров от места извержения возмущения были вызваны изолированным волновым фронтом, распространявшимся по горизонтали со скоростью более 650 миль в час по мере своего распространения. Возмущения атмосферного давления, связанные с начальным волновым фронтом, были четко видны на тысячах барометрических записей по всему миру.

“Такое же поведение наблюдалось после извержения Кракатау, и физическая теория этой волны была разработана в начале 20 века английским ученым Хорасом Лэмбом”, – рассказывает Кевин Гамильтон, заслуженный профессор атмосферных наук в Школе наук и технологий об океане и Земле UH Mānoa. – Эти движения теперь известны как волны Лэмба. В 1937 году американо-израильский математик и геофизик Хаим Пекерис расширил теоретическую трактовку Лэмба и пришел к выводу, что второе волновое решение с меньшей горизонтальной скоростью также должно быть возможным. Пекерис пытался найти подтверждение своей более медленной волны в наблюдениях за давлением после извержения Кракатау, но не смог предоставить убедительных доказательств”.

Ученые применили широкий спектр доступных в настоящее время инструментов, включая наблюдения с геостационарных спутников, компьютерное моделирование и чрезвычайно плотные сети наблюдения за атмосферным давлением, чтобы успешно идентифицировать волну Пекериса в атмосфере после извержения Тонга.

Ведущий автор, Синго Ватанабе, заместитель директора Исследовательского центра моделирования окружающей среды при Японском агентстве по морским наукам и технологиям Земли, провел компьютерное моделирование реакции на извержение Тонга.