«Новое Радио» устроило лучшие выходные в «Лужниках»

Лучшие выходные этой осени уже состоялись! 11 сентября отгремел фестиваль «Спорт ЭКСПО», раскинувшийся на территории олимпийского комплекса «Лужники». На масштабной спортплощадке и ярком концертном шоу встретились более 42 000 поклонников активного образа жизни и актуальной музыки.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Свежий воздух и суперновинки от звёзд «Нового Радио» не оставили равнодушным никого! А оригинальная сцена-360° позволила фанам стать ещё ближе к своим кумирам.

Seville (ARTIK & ASTI):

«Мне подпевали с разных сторон, и я могла обратиться к каждому, ко всем без исключения. Желаю москвичам гармонии, любви и, конечно, чаще обниматься!»

С утра зрителей развлекали ведущий Стас Сырский и Max Fresh, а ближе к вечеру их сменил знакомый всем по утреннему шоу «STARПерцы» на «Новом Радио» Кирилл Калинин. И весь день над «Лужниками» звучали суперхиты в исполнении топовых артистов. В лайнап опенэйра вошли: Seville (ARTIK & ASTI), GAYAZOV$ BROTHER$, Юлианна Караулова, ST, PIZZA, Elvira T, Mary Gu, Akmal’, MIA BOYKA, ФОГЕЛЬ, Kamazz, Lina Lee, Джаро & Ханза, NLO, escape, Chris Yank и ASAMMUELL.

Кульминацией концерта стало выступление группы Dabro. Песню «Услышит весь район» было слышно не только в «Лужниках»! За видеотрансляцией на newradio.ru и ВКонтакте следили свыше 1 500 000 человек.

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов сам родился в Москве и обожает её: «Я действительно считаю, что это лучший город Земли. И мы преподнесли ему лучший подарок!»