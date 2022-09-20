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3 часа назад

Звезды «Дорожного радио» поздравили столицу с юбилеем

Партнерский материал

10 сентября «Дорожное радио» вместе со своими слушателями отметило 875-летие столицы. Красочное шоу, звёзды первой величины и, конечно, праздничный салют. Народные гуляния на Поклонной горе собрали более 75 000 горожан.

Звезды «Дорожного радио» поздравили столицу с юбилеем
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Организаторами грандиозного концерта «С днём рождения, Москва!» выступили Департамент культуры столицы, «Дорожное радио» и телеканал «Звезда». Зрителей с юбилеем столицы поздравили знаменитые ведущие — непревзойдённая Анна Шатилова и знакомый всем по эфиру радиостанции Михаил Хрусталёв, а свои лучшие хиты исполнили всенародно любимые артисты — Анита Цой, Лев Лещенко, Зара, Игорь Николаев, Марина Хлебникова, Елена Воробей, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Гоша Куценко, Юлия Пак, Александр Серов, Диана Гурцкая, Влад Сташевский, Альбина Джанабаева, группы «Блестящие», «Фабрика», «Тутси». Кроме них, на сцену вышли финалисты всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» — Balash, Маргарита Багдасарян и Макс Юдин.

Этот День города Москвы — тоже юбилейный — пятый в послужном списке «Дорожного радио». И команда радиостанции уже готовится к следующему. Вход на фестиваль «С днём рождения, Москва», как и всегда, был свободным, а прямую ТВ-трансляцию на телеканале «Звезда» посмотрели более 3 800 000 человек*.

Кроме того, все выходные на «Дорожном радио» звучали песни о столице, а ведущий специальной рубрики «Москва такая разная» делился со слушателями интересными фактами о главном городе страны.

Больше информации — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

*Mediascope, TV Index — РОССИЯ 0+, 10.09.2022, 18:16 – 21:02, накопленный охват в чел. Возраст 4+.

Места,Михаил Хрусталев,Юлия Пак,Влад Сташевский,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,Марина Хлебникова,Александр Серов,Елена Воробей,Анна Шатилова,Лев Лещенко,Диана Гурцкая,Гоша Куценко,Анита Цой,Альбина Джанабаева,Игорь Николаев,
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