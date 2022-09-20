Звезды «Дорожного радио» поздравили столицу с юбилеем

10 сентября «Дорожное радио» вместе со своими слушателями отметило 875-летие столицы. Красочное шоу, звёзды первой величины и, конечно, праздничный салют. Народные гуляния на Поклонной горе собрали более 75 000 горожан.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Этот День города Москвы — тоже юбилейный — пятый в послужном списке «Дорожного радио». И команда радиостанции уже готовится к следующему. Вход на фестиваль «С днём рождения, Москва», как и всегда, был свободным, а прямую ТВ-трансляцию на телеканале «Звезда» посмотрели более 3 800 000 человек*.

Кроме того, все выходные на «Дорожном радио» звучали песни о столице, а ведущий специальной рубрики «Москва такая разная» делился со слушателями интересными фактами о главном городе страны.

Больше информации — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.