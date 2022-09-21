Как выглядят лучшие здания современности

Один из самых влиятельных в мире интернет-ресурсов об архитектуре и дизайне — Dezeen — опубликовал шорт-лист финалистов ежегодной премии Dezeen Awards. Для 11 категорий жюри отобрали 57 проектов со всего мира. Больше всего отличился Китай — в список попали сразу 10 номинантов. В тройке лидеров также Мексика и Австралия. Архитекторы посоревновались между собой в умении находить оригинальные решения и разрушили привычные представления о домах. Они закрыли здания огромными панелями, отремонтировали заброшенные сараи и превратили обычные учреждения в произведения искусства. Однако большинство проектов объединяет стремление к минимализму и использованию безвредных для планеты материалов. Новые жизненные перспективы — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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В сфере гостиничного бизнеса отличился мексиканский архитектор Альберто Калач. Он создал в городе Пуэрто-Эскондидо бутик-отель, центральным элементом которого стали сводчатые арки из кирпича. Материал позволил отказаться от кондиционеров и поддерживать прохладу естественным образом. Закругленная форма делает постройки более устойчивыми к землетрясениям. Внутри отеля есть 11 номеров категории «люкс», бар, ресторан и круглый бассейн на территории. По задумке архитектора, здания должны находиться в балансе с природой и предоставить гостям возможность созерцать красоту окружающего пространства.

Lenta.ru

Здание геологического музея в мексиканском Прогресо стало частью программы по развитию местных городов. За реализацию взялось архитектурное бюро Estudio MMX. В музее много открытых пространств, соединенных геометричными постройками, — монолитные арки с острыми углами служат отсылкой к архитектуре древней цивилизации майя. Здание окрашено в светлые тона, которые удалось получить благодаря разновидности штукатурки из коры дерева чукум (Havardia albicans). Территория засажена многочисленными растениями, включая агаву и пальмы.

Lenta.ru

Китайская архитектурная студия Open Architecture построила в горной долине в двух часах езды от Пекина монолитный концертный зал «Часовня звука». Здание полностью сделано из бетона и благодаря своей форме почти сливается с окружающим пространством. В помещении отказались от кондиционеров и отопления, а освещением служит отверстие в крыше, через которое проникает солнечный свет. Особая конструкция способствует хорошей акустике, благодаря чему архитекторы не стали использовать дополнительные звукопоглощающие материалы. Часовня создана не только для концертов, но и как пространство для созерцания природы.

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Датская компания Dorte Mandrup Arkitekter A/S построила в Гренландии туристический центр, откуда можно увидеть знаменитый ледяной массив Илулиссат-Исфьорд, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание изогнутой формы словно простирается в ландшафте, создавая иллюзию парения. В качестве основного материала архитекторы выбрали стальные балки, благодаря которым получилось сохранить растения под фундаментом, и отказались от вредного для окружающей среды бетона. Внутреннее пространство полностью застеклено, что позволяет гостям наблюдать панорамный вид на природу. Центр создали не только ради развлечения публики, но и для того чтобы гости могли собственными глазами увидеть драматичные последствия для ледников от изменения климата.

Lenta.ru

Отдельная категория премии посвящена проектам по возрождению старого заброшенного жилья. Архитекторы из бюро Neri&Hu Design добавили ощущение современности девятиэтажному жилому дому в китайском Наньтоу. Фасад здания обтянули металлическими решетками. Однако они никак не повялили на количество солнечного света в помещениях. Дизайнеры также расширили старую лестничную клетку, а на крыше оборудовали террасу. Авторы проекта ставили перед собой цель показать контраст между прошлым и настоящим, которые сосуществуют в одном месте.

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В шорт-лист премии попал еще один проект бюро Neri&Hu Design — вместе с компанией Research Office архитекторы создали в китайском Фучжоу общественное пространство с офисами The Relic Shelter. Со временем его будут использовать как чайный домик. Архитекторы взяли за основу образ храма Цзиньшань, который возвышается над скалистой поверхностью. Подобно древнему сооружению, здание с фасадом из меди находится на мощном бетонном основании. Главной задачей архитекторов было сохранить каркас постройки, оставшийся со времен династии Цин, — колонны с резьбой по дереву отреставрировали и сделали главными элементами интерьера. Необычная конструкция верхнего этажа позволяет солнечному свету заполнить внутреннее пространство.

Lenta.ru

Стереотипные представления о жилье в Австралии разрушили местные архитекторы из бюро Studio Bright, которые построили в пригороде Мельбурна дом для большой семьи. Особенность здания — комнаты, в которые можно попасть через внутренние дворики. На участке насчитывается восемь открытых пространств, а также бассейн и зона для барбекю. В качестве основного материала использовали белый кирпич, однако, чтобы избежать полностью монументальной конструкции, в стенах сделали небольшие отверстия. Графичными акцентами интерьера служат стальные рамы и проемы глубокого серого цвета.

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Жюри выделило еще один проект реставрации здания — заброшенный бетонный сарай в сельской местности в Исландии, из которого сделали жилой дом и художественную студию. Концепцию разработало лондонское бюро Studio Bua. Архитекторы сохранили основную конструкцию из бетона и добавили еще один этаж из дерева, облицевав его панелями из сплава алюминия и цинка. Они не тронули и полуразрушенные стены и оставили участок для обустройства сада. Интерьер выполнен в минималистичном стиле с почти полным отсутствием декора. Таким образом авторы проекта хотели сохранить баланс между жилой постройкой и выставочным пространством. Из окон дома открывается вид на фьорд Брейда.

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Укоренившиеся традиции строительства пересмотрела индийская студия PMA Madhushala — архитекторы создали новый дом в поселении Мавал. Здание напоминает традиционное для региона жилье, когда постройки выглядели как мощные крепости, защищенные толстыми стенами. Основание фасада облицовано серым камнем, а над ним возвышаются стены с узором из красного кирпича. Помещения соединяются лестницами, внутри есть дворы и балконы, что создает иерархию пространств. Архитекторы также оснастили дом технологиями, которые минимизируют потребление энергии, — солнечными панелями и системой сбора дождевой воды.

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Архитекторы Ян Хенрик Янсен и Маршалл Блечер отреставрировали 120-летний коттедж на балтийском побережье в немецкой коммуне Ниби. В XIX веке этот дом из кирпича с соломенной крышей рядом с полями ячменя построили местные фермеры. Авторы проекта решили превратить объект в современный загородный дом, но сохранить его исторический облик. Они добавили к фасаду дома пристройку с панорамными окнами и террасу из дерева. Конструкцию возвели из черных стальных балок, которые придали постройке графичности.

Lenta.ru

Среди производственных объектов выделили совместную работу швейцарских бюро Rollimarchini и G8A Architects — по их проекту недалеко от вьетнамского Хошимина появилось здание компании Jakob Rope Systems, которая занимается изготовлением товаров из стали. Разработчики решили отказаться от горизонтального использования территории и расположить помещения вертикально и как можно плотнее. Пространство должно стать эталоном дизайна среди тропической архитектуры — фасад покрыт специальным материалом, на котором цветут растения. Система очищает воздух, улавливает частички пыли и обеспечивает тень.

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В 2021 году архитектурная фирма Plan Architect построила в Бангкоке общежитие для медсестер больницы короля Чулалонгкорна, которая находится в ведении Красного Креста. Здание высотой 26 этажей отличается зигзагообразным фасадом — рисунок создается за счет расположения балконов. Главный вход в общежитие сделан иначе — из прямых массивных балок, образующих кубы. Внутри есть 523 номера, часть из которых рассчитана на двух человек. Общежитие соединено с другими корпусами учреждения, однако внутри есть двор, где сотрудники могут отдохнуть от оживленной атмосферы больницы.

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Американская студия Lake Flato поделилась современным видением ранчо и построила дом в техасском городе Марфа. Проект получил логичное название Marfa Ranch. Дизайнеры взяли за основу традиционную композицию, когда невысокие строения располагаются вокруг внутреннего двора. В качестве основного материала использовали утрамбованный земляной грунт — им покрыли полы и стены. Таким способом архитекторы хотели показать связь дома с почвой. Эта идея прослеживается в минималистичном дизайне интерьера и высоте здания — оно словно сливается с ландшафтом и при этом устойчиво к сильным местным ветрам. Из дома ведет дощатый настил, рядом с которым из бывшего резервуара для воды сделали бассейн.

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Архитектурное бюро Heatherwick Studio и инжиниринговая компания Arup работали над проектом парка Little Island в Нью-Йорке. Уникальность проекта состоит в том, что пространство расположено на 132 бетонных колоннах, по форме напоминающих грибы. Они установлены на разных уровнях, что подчеркивает волнообразность ландшафта. Парк занимает почти гектар, в нем есть зоны для прогулок, смотровые площадки и амфитеатр. По периметру территория засажена более чем сотней видов деревьев, которые защищают гостей от сильного ветра, дующего с воды. Таким образом архитекторам удалось создать зеленый оазис в мегаполисе.

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Один из самых ярких проектов шорт-листа премии — покрытый панелями из поликарбоната дом в японском Такасаки от бюро из Токио KACH. Здание находится на участке рядом с дорогами и другими жилыми постройками. Оно состоит из двух уровней: первый этаж обнесен окнами от пола до потолка, а второй — закрыт защитным экраном, закрепленным на стальной конструкции. Он прозрачен, благодаря чему внутрь попадает достаточно естественного света, но при этом не нарушает конфиденциальность жильцов и скрывает происходящее внутри от соседей.

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