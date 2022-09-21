В Китае обнаружен город, построенный неизвестной цивилизацией

China News сообщает об обнаружении китайскими археологами во время раскопок на месте Хоученцуй в провинции Хух-Хото города со сложной системой укреплений. Ученые говорят, что открытие позволит заглянуть в прошлое неизвестной доисторической цивилизации.

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По мнению экспертов, город, скорее всего, был построен ранней цивилизацией, возникшей более 4 000 лет назад на берегах реки Хуанхэ. Сунь Цзиньсун, директор Академии культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии, рассказал изданию, что они обнаружили рвы вокруг города, а также внешние защитные периметры, известные как барбаканы. Они также смогли определить другие объекты, относящиеся к оборонительной инфраструктуре.

“Мы даже нашли два подземных туннеля. Один ведет от внутреннего барбакана к внешней части города, а другой связан со рвом. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, для чего они использовались”, – сказал Сунь Цзиньсун.

Раскопки показали, что это был огромный город, процветавший с 4 500 до 4 200 лет назад. Впервые остатки города Хоучэнцзуй были обнаружены еще в 1980-х годах, но раскопки начались только в 2019 году. На данный момент археологам удалось раскопать 1,38 квадратных километров территории. Пока у экспертов нет данных о том, какая цивилизация его построила, но они проводят параллель с каменным городом Шимао в Шэньму, которому 4 000 лет.