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42 минуты назад

В Великобритании продают дом с секретом за 1,75 млн фунтов стерлингов

runews24.ru

Владельцы коттеджа хотят продать его за 1,75 миллиона фунтов стерлингов, потому что в подвале дома спрятаны старинные пещеры.

В Великобритании продают дом с секретом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Они располагаются под холлом и гостиной. Общая площадь трёхэтажного дома составляет 650 квадратных метров, а пещеры — около 300.

Эти подземные гроты с колоннами обустроил в середине XIX века Элдерман Герберт – меценат и предприниматель.

В 1856 году он построил себе дом на склоне холма, а для своих садов купил землю на противоположной стороне дороги. Чтобы добираться до этого участка быстро, Герберт решил сделать туннель.

Стены в пещере он украсил барельефами. Один из гротов стал оранжереей с экзотическими растениями. Вход в туннель украшают окна и портал.

В самом доме расположена просторная гостиная, современная кухня открытой планировки, уютные спальни, рабочий кабинет, тренажёрный зал и крытый бассейн.

В Ноттингеме расположено всего более 500 искусственных пещер и тоннелей. Их удалось сделать благодаря местным почвам из мягкого песчаника.

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