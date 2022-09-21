В Великобритании продают дом с секретом

Владельцы коттеджа хотят продать его за 1,75 миллиона фунтов стерлингов, потому что в подвале дома спрятаны старинные пещеры.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Они располагаются под холлом и гостиной. Общая площадь трёхэтажного дома составляет 650 квадратных метров, а пещеры — около 300.

Эти подземные гроты с колоннами обустроил в середине XIX века Элдерман Герберт – меценат и предприниматель.

В 1856 году он построил себе дом на склоне холма, а для своих садов купил землю на противоположной стороне дороги. Чтобы добираться до этого участка быстро, Герберт решил сделать туннель.

Стены в пещере он украсил барельефами. Один из гротов стал оранжереей с экзотическими растениями. Вход в туннель украшают окна и портал.

В самом доме расположена просторная гостиная, современная кухня открытой планировки, уютные спальни, рабочий кабинет, тренажёрный зал и крытый бассейн.