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3 часа назад

Сандра Буллок решила избавиться от ранчо в США

Lenta.ruиещё 1

Актриса Сандра Буллок решила избавиться от ранчо в США. Об этом сообщает LA Times.

Сандра Буллок решила избавиться от ранчо в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда фильмов «Мисс Конгениальность» и «Предложение» выставила на продажу ранчо под названием «Ферма» (Farm), расположенное в Южной Калифорнии возле горного хребта Паломар. За объект актриса попросила шесть миллионов долларов.

По данным Dirt, площадь особняка составляет 551,6 квадратных метра. В нем есть четыре спальни, шесть ванных комнат, кухня, столовая, а также гостиная с камином.

В интерьере хозяйского дома 1990 года постройки преобладает молочно-белый оттенок, его дополняют детали в бежевых, серых, коричневых, черных тонах. Особенностью дизайна комнат служат сводчатые потолки с деревянными балками и французские двери. Из многих комнат можно попасть во внутренний двор с фонтаном.

На участке площадью 36,8 гектара есть бассейн с морской водой и видом на горы и долину, беседка, мастерская и курятник. Кроме того, на территории высажены цветы и деревья разных видов, в том числе авокадо. Для гостей предусмотрен отдельный дом.

Места,Сандра Буллок,
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