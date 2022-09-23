Актриса Сандра Буллок решила избавиться от ранчо в США. Об этом сообщает LA Times.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда фильмов «Мисс Конгениальность» и «Предложение» выставила на продажу ранчо под названием «Ферма» (Farm), расположенное в Южной Калифорнии возле горного хребта Паломар. За объект актриса попросила шесть миллионов долларов.

По данным Dirt, площадь особняка составляет 551,6 квадратных метра. В нем есть четыре спальни, шесть ванных комнат, кухня, столовая, а также гостиная с камином.

В интерьере хозяйского дома 1990 года постройки преобладает молочно-белый оттенок, его дополняют детали в бежевых, серых, коричневых, черных тонах. Особенностью дизайна комнат служат сводчатые потолки с деревянными балками и французские двери. Из многих комнат можно попасть во внутренний двор с фонтаном.