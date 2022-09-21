За адреналином: самые экстремальные аттракционы в мире

Куда отправиться за новыми эмоциями и впечатлениями? Конечно же, в парк развлечений! «Рамблер» рассказывает о самых экстремальных аттракционах в мире, на которых стоит прокатиться хотя бы раз в жизни.

Фото: Jeremy Thompson/Flickr Jeremy Thompson/Flickr

Dragon Khan в Испании

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Этот аттракцион расположен в парке развлечений из семьи Port Aventura World в испанской, а если быть точнее каталонской Таррагоне. Знаменитый парк — второй по посещаемости после парижского «Диснейленда». Американские горки Dragon Khan — одни из самых опасных в Европе. За 69 секунд вы пролетаете восемь мертвых петель на скорости 110 км/час. После обеда лучше не кататься, просто поверьте, не проверяйте.

Dododonpa и Takabisha в Японии

Оба аттракциона расположены в парке Fuji-Q Highland, раскинувшемся у священной для японцев горы Фудзияма. Здесь можно не только проверить свои нервы на прочность и испытать прилив адреналина, но и насладиться безумной красоты видами. На американских горках Dododonpa вы разгоняетесь до 180 км/час меньше, чем за две секунды, а мертвые петли диаметром почти 40 метров, располагающиеся на высоте 49 метров над землей, считаются самыми большими в мире. Еще одни американские горки Takabisha отличаются невероятным углом падения — 121 градус, и все это на скорости свыше 100 км/час.

Steel Curtain в США

Эти американские горки находятся в парке Kennywood, расположенном в американской Пенсильвании. Высота аттракциона — более 67 метров, а длина — более 1200 метров.

Jeremy Thompson/Flickr

Всего за две минуты вы промчитесь через девять мертвых петель на скорости свыше 72 км/час и выйдете из вагончика совершенно другим человеком.

Leap of Faith в ОАЭ

При знаменитом дубайском отеле Atlantis расположен аквапарк Aquaventure, для гостей отеля вход свободный, для всех остальных — есть ограничения, во-первых, нужен билет, во-вторых, в парке должно быть не слишком много людей. Самый популярный и страшный аттракцион — водяная горка Leap of Faith.

По прозрачной и закрытой трубе длиной 27,5 метра вы скатываетесь вниз, а в конце оказываетесь в огромном бассейне со скатами, акулами и другими морскими хищниками. Конечно же, через трубу они вас не достанут, но эмоций вы получите через край.

Formula Rossa в ОАЭ

Один из самых известных парков развлечений в мире — Ferrari World — находится на острове Яс в Абу-Даби. За считанные мгновения вы разгоняетесь до скорости 240 км/час. Высота аттракциона — 52 метра, что всего лишь на шесть метров ниже, чем статуя Свободы. Вас ждут крутые виражи, высокие горки. Кстати, по форме аттракцион напоминает известную гоночную трассу, расположенную в итальянском городке Монца.

Insano в Бразилии

В переводе с португальского название аттракциона означает безумный. Эта водяная горка начинается практически с вертикального спуска с высоты 41 метра, за пять секунд вы развиваете скорость выше 100 км/час.

Beach Park/commons.wikimedia.org

Если успеете, то сможете полюбоваться великолепным пляжем, на который открывается вид с аттракциона. Кстати, он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Катапульта в Санкт-Петербурге

В петербургском парке развлечений «Диво-остров» располагается самая высокая в мире катапульта высотой в 54 метра. Это открытая кабина в форме шара, рассчитанная на двоих человек. Шар «выстреливает» на высоту до 75 метров, после чего вас еще какое-то время качает и крутит во все стороны. И так несколько раз. Конечно, внутри сферы вы надежно пристегнуты ремнями, но эмоции испытаете самые яркие.

Не все могут решиться на то, чтобы прокатиться на таких аттракционах, просто потому что страшно. Но на самом деле об их безопасности думают на этапе проектирования и строительства, а также в процессе эксплуатации.

На вопрос «Рамблера», как обеспечивают безопасность и тестируют аттракционы, ответил Иван Шоль, генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент», технический директор «Острова Мечты»:

«Безопасность для нас ― приоритет номер один. Поэтому для проверки аттракционов мы выбрали две независимые компании, российскую и европейскую. В рамках сертификации для успешного прохождения тестирования аттракционы должны были откатать 120 часов с водоналивными манекенами, полностью дублирующими вес и габариты потенциальных гостей. Несмотря на это, ежедневно перед открытием парка техники садятся на аттракционах и проверяют, нет ли посторонних вибраций и шумов, которые можно просто не услышать со стороны, и по возможности оперативно устраняют их причину.

Посетителям сложно как-то повлиять на процесс катания: мы полностью отвечаем за их положение и фиксацию на аттракционе. Большинство аттракционов имеют систему управления, не позволяющую запустить аттракцион, если хотя бы одно кресло имеет незакрытую систему фиксации. Однако некоторые аттракционы не оборудованы системами контроля фиксации и позволяют гостю после некоторых манипуляций отстегнуть крепления. Поэтому, чтобы избежать травм, посетителям категорически нельзя пытаться выбраться с аттракциона.

Также мы учитываем рост и вес посетителя и безоговорочно отказываем, если параметры не соответствуют безопасному катанию. На всех аттракционах действуют ограничения, установленные производителями.