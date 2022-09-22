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2 часа назад

Раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции»

Мослента

Историю исчезновения некоторых скульптур со станции метро «Площадь Революции» раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы».

Почему исчезли скульптуры со станции «Площадь Революции»
Фото: МослентаМослента

«Сейчас на станции метро Площадь революции в арках располагается 76 бронзовых фигур. Но когда-то этих фигур было 80, просто 4 из них пришлось снять из-за открытия нового вестибюля в 1947 году», — написал он.

Всего здесь представлено 20 различных образов советских людей, у каждого из которых от двух до четырех копий. Идея с повторениями оказалась полезной при их восстановлении после эвакуации в Среднюю Азию в годы Великой Отечественной войны, сообщил автор поста.

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