Как дом Таганрога стал интровертом

Очень необычный дом – круглый – есть в Таганроге. Газеты времен его создания назвали строение гимном советского конструктивизма. Кстати, по одной из версий, этот дом, имеющий форму буквы С, был первым в комплексе зданий, которые вместе должны были читаться как СССР. Правда это или нет, неизвестно, но ЖК «СССР» так и не появился в Таганроге.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Смелый проект

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Жилой дом, по форме напоминающий разорванное кольцо, был построен в 1930–1932 годах. Авторство проекта приписывается архитектору М.Н. Кондратьеву, создавшему похожие дома в Ростове.

«Из всех архитекторов, работавших в Ростове в 1920–1930-х годах, наиболее радикальные по новизне проекты создавались гражданским инженером М.Н. Кондратьевым. Он спроектировал жилой комплекс на Буденновском, комплекс жилых домов кооператива «Новый быт». Кондратьеву принадлежит и неосуществленный проект пятиэтажного жилого дома кооператива «Смычка строителей». Архитектор остался верен себе, и в проекте жилой дом представлял собой гигантский дугообразный объем, занимающий всю площадь квартала, огибающий все его пространство», – рассказывает историк архитектуры Артур Токарев.

Смелый проект жилого дома для завода «Красный котельщик» утвердили по двум причинам. Круглый дом символизировал дома нового быта, кроме того, подобные конструкции позволяют экономить на стройматериалах. Необычный дом, возведенный в центре Таганрога, на улице Александровской, сразу вошел в разряд престижных. Однако. несмотря на новаторский подход, инфраструктура дома очень хромала. В течение нескольких лет после сдачи в эксплуатацию он не был подключен к коммуникациям. Когда наконец провели канализацию и водопровод, удобства оказались не у всех жильцов. Многие по-прежнему ходили в баню и туалет, расположенный вне здания. Цивилизация пришла в круглый дом лишь в 1960-х годах.

Путешествие по кругу

Круглый дом (его еще называют дом-кольцо или дом-бублик) стал достопримечательностью Таганрога, и гиды включают его в туристические маршруты. Особенно гостям нравятся открытые веранды, идущие по кругу. Гуляя по кольцевому общему коридору, где висит на веревках белье и стоят горшки с цветами, можно любоваться двором. Акустика здесь замечательная, и жильцы активно использовали эффект двора-амфитеатра. Здесь устраивали домашний кинотеатр (вместо экрана натягивали белую простынь), пели песни, заводили патефон и танцевали, как и было задумано в домах «Нового быта». Кстати, общий дух сохранился в доме и поныне. Нынешние жильцы тоже устраивают общие праздники, правда редко. Например, сообща отметили 80-летие дома и, как прежде, накрыли во дворе столы, танцевали и пели.

Колоритное сооружение заметили и кинематографисты. Здесь снимались сцены для фильмов «Ночь коротка» (1981 г.) и «Дневник убийцы» (2002 г.). С 2016 года здание включили в список объектов культурного наследия регионального значения.