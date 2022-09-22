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40 минут назад

СМИ: около 200 выбросившихся на берег китов погибли в Австралии

Vse42.ru

Иностранные СМИ сообщают, что около 200 китов погибли, выбросившись на берег в Австралии.

Около 200 выбросившихся на берег китов погибли в Австралии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что на пляже были найдены 230 китов, из которых только 35 остались живы.

"На пляже у нас еще живы около 35 животных, и сегодня утром основное внимание будет уделено их спасению", – заявил директор по операциям службы охраны дикой природы штата Брэндон Кларк.

Он также отметил, что "уровень смертности при таком выбросе на берег высок". Предполагается, что это связано с условиями на пляже Оушен Бич на острове Тасмания.

ТАСС со ссылкой на иностранное агентство новостей сообщает, что киты выбросились на берег вблизи гавани Маккуори, где около двух лет назад произошел другой масштабный выброс китообразных.

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