Около 200 выбросившихся на берег китов погибли в Австралии

Иностранные СМИ сообщают, что около 200 китов погибли, выбросившись на берег в Австралии.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что на пляже были найдены 230 китов, из которых только 35 остались живы.

"На пляже у нас еще живы около 35 животных, и сегодня утром основное внимание будет уделено их спасению", – заявил директор по операциям службы охраны дикой природы штата Брэндон Кларк.

Он также отметил, что "уровень смертности при таком выбросе на берег высок". Предполагается, что это связано с условиями на пляже Оушен Бич на острове Тасмания.