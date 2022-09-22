В Китае найден город, которому 4,5 тыс. лет

Специалисты выдвинули предположение, что он был возведен некой ранней цивилизацией, жившей на побережье реки Хуанхэ порядка 4 тысяч лет назад. Результаты раскопок не были публичными на протяжении трех лет, и лишь сейчас ученые рассказали, что объектом их работ стал городище под названием Хоучэнцзуй.

Отмечается, что город имел сложную систему оборонительных укреплений из рвов и внешних оборонительных периметров. Кроме того, археологами были раскопаны массивные городские ворота, также входившие в оборонительную систему из стен и бастионов. Специалисты подчеркивают, что ими даже были обнаружены два подземных туннеля, однако их предназначение будет установлено только в рамках дальнейших исследований.