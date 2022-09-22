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35 минут назад

Археологи нашли в Китае город неизвестной цивилизации, которому 4,5 тысячи лет

Gismeteo

Согласно сообщению China News, китайскими археологами был раскопан огромных размеров город на севере современного Китая.

В Китае найден город, которому 4,5 тыс. лет
Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Специалисты выдвинули предположение, что он был возведен некой ранней цивилизацией, жившей на побережье реки Хуанхэ порядка 4 тысяч лет назад. Результаты раскопок не были публичными на протяжении трех лет, и лишь сейчас ученые рассказали, что объектом их работ стал городище под названием Хоучэнцзуй.

Отмечается, что город имел сложную систему оборонительных укреплений из рвов и внешних оборонительных периметров. Кроме того, археологами были раскопаны массивные городские ворота, также входившие в оборонительную систему из стен и бастионов. Специалисты подчеркивают, что ими даже были обнаружены два подземных туннеля, однако их предназначение будет установлено только в рамках дальнейших исследований.

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