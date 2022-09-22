В Китае найден город, которому 4,5 тыс. лет

Согласно сообщению China News, китайскими археологами был раскопан огромных размеров город на севере современного Китая.
Специалисты выдвинули предположение, что он был возведен некой ранней цивилизацией, жившей на побережье реки Хуанхэ порядка 4 тысяч лет назад. Результаты раскопок не были публичными на протяжении трех лет, и лишь сейчас ученые рассказали, что объектом их работ стал городище под названием Хоучэнцзуй.
Отмечается, что город имел сложную систему оборонительных укреплений из рвов и внешних оборонительных периметров. Кроме того, археологами были раскопаны массивные городские ворота, также входившие в оборонительную систему из стен и бастионов. Специалисты подчеркивают, что ими даже были обнаружены два подземных туннеля, однако их предназначение будет установлено только в рамках дальнейших исследований.