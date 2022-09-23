Что скрывается за символом HOLLYWOOD

Все знают этот знаменитый знак. Он стал символом Голливуда. Но на самом деле, он не имеет никакого отношения к кинематографу.История символа началась 1923 году, когда строительная компания Woodruff and Shoults решила распродать жилые дома на Голливудских холмах.

Фото: Flytothesky.ru Flytothesky.ru

На самом видном месте она установила рекламный знак HOLLYWOODLAND. Его планировали убрать сразу же после окончания продаж, примерно через полтора года. Но за это короткое время знак стал узнаваемым и начал привлекать туристов, поэтому власти решили оставить его как достопримечательность.

Шли годы, знак ветшал, буквы начали коситься. А в 40-х годах одному нетрезвому гражданину даже вздумалось въехать в букву H. Неприятная история закончилась тем, что 49 году знак потерял окончание LAND и стал привычным для нас.