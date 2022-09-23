Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
2 часа назад

Что скрывается за символом HOLLYWOOD

Flytothesky.ru

Все знают этот знаменитый знак. Он стал символом Голливуда. Но на самом деле, он не имеет никакого отношения к кинематографу.История символа началась 1923 году, когда строительная компания Woodruff and Shoults решила распродать жилые дома на Голливудских холмах.

Что скрывается за символом HOLLYWOOD
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

На самом видном месте она установила рекламный знак HOLLYWOODLAND. Его планировали убрать сразу же после окончания продаж, примерно через полтора года. Но за это короткое время знак стал узнаваемым и начал привлекать туристов, поэтому власти решили оставить его как достопримечательность.

Шли годы, знак ветшал, буквы начали коситься. А в 40-х годах одному нетрезвому гражданину даже вздумалось въехать в букву H. Неприятная история закончилась тем, что 49 году знак потерял окончание LAND и стал привычным для нас.

В 70-х годах основатель бренда Playboy Хью Хефнер открыл фонд реконструкции знака. Знаменитости набросали донатами 250 тысяч долларов, и буквы полностью обновили. А в 2015 году буквы оригинального символа всплыли на аукционе. Их купил один художник. Зачем? Об этом история умалчивает.

Места,Хью Хефнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители