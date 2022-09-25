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3 часа назад

Москвичи вспомнили «ужасный» аттракцион в Парке Горького

Мослента

Фото столичного Парка Горького советских времен натолкнули москвичей на воспоминания. Снимки выложили в группу «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Москвичи вспомнили «ужасный» аттракцион в Парке Горького
Фото: МослентаМослента

В подборку кадров попало несколько панорамных снимков парка, сделанных с высоты. На одном из фото фолловеры заметили известный аттракцион «Сатурн», выполненный в виде шара с двумя «летающими тарелками» по бокам, расположенными на разной высоте. Внутрь «тарелок» садились посетители, а затем конструкция начинала вращаться под углом.

Пользователи сети признались, что один вид популярного советского аттракциона вызывает у них негативные воспоминания. «Ужасный "Сатурн", я с него чудом не выпала. Кто-нибудь на нем катался?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. Другая фолловерша вспомнила, что однажды аттракцион в Парке Горького сломался во время катания, и она просидела 30 минут под дождем. «Впечатления ужасные. А когда его строили, очень хотелось прокатиться», — написала еще одна подписчица.

Ранее москвичи назвали главные хиты среди советских аттракционов. В список попали автодром, колесо обозрения, центрифуга «Сюрприз» и аналог современных «Американских горок», называемых тогда «Крутые виражи».

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