Москвичи вспомнили «ужасный» аттракцион в Парке Горького

В подборку кадров попало несколько панорамных снимков парка, сделанных с высоты. На одном из фото фолловеры заметили известный аттракцион «Сатурн», выполненный в виде шара с двумя «летающими тарелками» по бокам, расположенными на разной высоте. Внутрь «тарелок» садились посетители, а затем конструкция начинала вращаться под углом.

Пользователи сети признались, что один вид популярного советского аттракциона вызывает у них негативные воспоминания. «Ужасный "Сатурн", я с него чудом не выпала. Кто-нибудь на нем катался?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. Другая фолловерша вспомнила, что однажды аттракцион в Парке Горького сломался во время катания, и она просидела 30 минут под дождем. «Впечатления ужасные. А когда его строили, очень хотелось прокатиться», — написала еще одна подписчица.