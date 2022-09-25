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3 часа назад

А вы бы слетали? Создана туристическая карта Марса

Ferra.ru

В Свободном университете Берлина создали туристическую карту Марса. К счастью, лететь туда необязательно — «прогуляться» по Красной планете можно через браузер.

А вы бы слетали? Создана туристическая карта Марса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Карта доступна на этом сайте. Она подробно показывает кратер Езеро. Почему его? Так как у учёных есть много орбитальных изображений этого кратера, данных о местности и трёхмерных панорамных видов. Дело в том, что именно это место исследует марсианский ровер Perseverance.

Интересно, что сайт поддерживает устройства виртуальной реальности. Поэтому просмотр панорам может быть захватывающим.

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