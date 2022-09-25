А вы бы слетали? Создана туристическая карта Марса

В Свободном университете Берлина создали туристическую карту Марса. К счастью, лететь туда необязательно — «прогуляться» по Красной планете можно через браузер.

Карта доступна на этом сайте. Она подробно показывает кратер Езеро. Почему его? Так как у учёных есть много орбитальных изображений этого кратера, данных о местности и трёхмерных панорамных видов. Дело в том, что именно это место исследует марсианский ровер Perseverance.