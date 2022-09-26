После извержения вулкана в Тихом океане появился новый остров

Остров Baby родился в Тихом океане из-за подводного вулкана, извергающего лаву, пар и пепел.

Фото: unsplash unsplash

Как сообщает МК, в течение 11 часов после извержения вулкана новый остров начал формироваться над поверхностью воды, что было видно на снимках, сделанных NASA через спутники.

Ученые НАСА сообщили, что к 14 сентября предполагаемая площадь острова выросла до 4000 квадратных метров при высоте над уровнем моря 10 метров. Через неделю, 20 сентября, остров растянулся на площади 24 000 квадратных метров.