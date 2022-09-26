После извержения вулкана в Тихом океане появился новый остров

Остров Baby родился в Тихом океане из-за подводного вулкана, извергающего лаву, пар и пепел.
Как сообщает МК, в течение 11 часов после извержения вулкана новый остров начал формироваться над поверхностью воды, что было видно на снимках, сделанных NASA через спутники.
Ученые НАСА сообщили, что к 14 сентября предполагаемая площадь острова выросла до 4000 квадратных метров при высоте над уровнем моря 10 метров. Через неделю, 20 сентября, остров растянулся на площади 24 000 квадратных метров.
Зарождающийся остров находится к северо-востоку от Хунга Тонга-Хунга Хаапай и к северо-западу от Моунгаоне.