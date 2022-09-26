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2 часа назад

Цветами с похорон Елизаветы II удобрят парки в Лондоне

Газета.Ru

В лондонских Грин-Парке и Гай-Парке начали собирать цветы и плюшевые игрушки в виде медвежонка Паддингтона, оставленные там в знак памяти о королеве Елизавете II. Об этом сообщает Daily Mail.

Цветами с похорон Елизаветы II удобрят парки в Лондоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За работами по очистке территорий были замечены сотрудники и волонтеры организации "Королевские парки", которые укладывали цветы и игрушки в телеги, запряженные лошадьми-тяжеловозами.

Цветы будут отправлены в Кенсингтонские сады, где их смешают с опавшими листьями и другим органическим мусором, после чего переработают в компост и мульчу. Плюшевые игрушки разместят в здании до тех пор, пока не станет ясно, что с ними делать. Компост, полученный из цветов, впоследствии будет использован для удобрения кустарников и деревьев. "Мульча из органического материала обогатит почвы королевских парков в последующие годы. В будущем цветы принесут радость миллионам посетителей королевских парков и подстегнут развитие этих прекрасных зеленых зон Лондона, обеспечивая условия для обитания насекомых, включая пчел и бабочек", - объяснил менеджер Кенсингтонских садов Эндрю Уильямс.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник, 19 сентября.

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