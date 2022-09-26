Цветами с похорон Елизаветы II удобрят парки в Лондоне

Цветы будут отправлены в Кенсингтонские сады, где их смешают с опавшими листьями и другим органическим мусором, после чего переработают в компост и мульчу. Плюшевые игрушки разместят в здании до тех пор, пока не станет ясно, что с ними делать. Компост, полученный из цветов, впоследствии будет использован для удобрения кустарников и деревьев. "Мульча из органического материала обогатит почвы королевских парков в последующие годы. В будущем цветы принесут радость миллионам посетителей королевских парков и подстегнут развитие этих прекрасных зеленых зон Лондона, обеспечивая условия для обитания насекомых, включая пчел и бабочек", - объяснил менеджер Кенсингтонских садов Эндрю Уильямс.