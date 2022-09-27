В ТРК VEGAS Крокус Сити прошел детский отборочный этап Международного турнира «Шахматные звезды – 2022»

25 сентября в VEGAS Крокус Сити состоялся третий детский отборочный этап в преддверии крупнейшего Международного турнира «Шахматные звезды – 2022».

Фото: пресс-служба пресс-служба

Юных шахматистов приехал поддержать один из самых титулованных шахматистов Сергей Карякин. В турнире принял участие сын гроссмейстера Алексей. Всего в турнире участвовало более 210 детей. Самый молодой участник турнира – 2016 года рождения. Доски лидеров в каждой категории транслировались в прямом эфире на экране.

Победители отборочных турниров получили кубки, медали, дипломы и ценные призы. Призерам были вручены медали, дипломы и ценные призы. Также участникам подготовили 100 бесплатных посещений в активити-парк TeikaBoom, подарочные наборы VEGAS School Box, сертификаты в G-Star RAW, подарки от Русской шахматной школы и др.

В финал «Шахматных звезд – 2022» вышло всего 100 участников. В турнире дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

пресс-служба

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

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