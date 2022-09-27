В ТРК VEGAS Крокус Сити прошел детский отборочный этап Международного турнира «Шахматные звезды – 2022»

25 сентября в VEGAS Крокус Сити состоялся третий детский отборочный этап в преддверии крупнейшего Международного турнира «Шахматные звезды – 2022».
Юных шахматистов приехал поддержать один из самых титулованных шахматистов Сергей Карякин. В турнире принял участие сын гроссмейстера Алексей. Всего в турнире участвовало более 210 детей. Самый молодой участник турнира – 2016 года рождения. Доски лидеров в каждой категории транслировались в прямом эфире на экране.
Победители отборочных турниров получили кубки, медали, дипломы и ценные призы. Призерам были вручены медали, дипломы и ценные призы. Также участникам подготовили 100 бесплатных посещений в активити-парк TeikaBoom, подарочные наборы VEGAS School Box, сертификаты в G-Star RAW, подарки от Русской шахматной школы и др.
В финал «Шахматных звезд – 2022» вышло всего 100 участников. В турнире дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.
Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» пройдет с 29 сентября по 5 октября в Крокус Сити. В нем примут участие: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно. Организаторы – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный спонсор – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.
Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.
Официальная социальная сеть: «Одноклассники».
Партнерами мероприятия также выступают сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум», сеть фитнес-клубов Crocus Fitness, батутный парк Big Wall Airsport.