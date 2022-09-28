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1 час назад

Выбросы углекислого газа привели к разрастанию лесов в США

Lenta.ruиещё 1

Повышенный уровень углекислого газа в атмосфере привел к увеличению объема древесины и разрастанию биомассы лесов в США. К такому выводу пришли ученые Университета штата Огайо, которые опубликовали статью в журнале Nature Communications.

Выбросы углекислого газа привели к разрастанию лесов в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи проанализировали исторические данные Программы инвентаризации и анализа лесов Лесной службы США (USFS-FIA), чтобы сравнить, как объем древесины определенных групп лесов изменился за несколько десятков лет.

За последние два десятилетия леса в США поглощали около 700-800 миллионов тонн углекислого газа в год, что, согласно исследованию, составляет примерно от 10 до 11 процентов от общего объема выбросов углекислого газа в стране. В период с 1970 по 2015 год произошло значительное увеличение объема древесины деревьев, что коррелирует с отчетливым увеличением выбросов углерода.

Авторы ожидали, что высаженные деревья будут накапливать больше углерода, чем те, что растут в диких экосистемах. Это объяснялось бы тем, что плантаторы выбирают лучшие семена и места с наиболее оптимальными условиями среды. Однако оказалось, что обе группы деревьев поглощают одинаковое количество углекислого газа. В целом реакция деревьев на повышение концентрации углекислого газа была сильнее, чем ожидали ученые.

Результаты демонстрируют, что высадка лесных массивов может быть эффективным инструментом в борьбе против глобального потепления.

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