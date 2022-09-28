Страна, которую в любой момент может смыть волной

В Тувалу живут 11 тысяч человек. Отличается это государство тем, что его территория считается самой узкой в мире. Располагается страна на четырёх островах и пяти атоллах в Тихом океане.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Общая площадь суши Тувалу - не более 26 квадратных километров. Но вот водная поверхность в лагунов атоллов составляет более 500 квадратных километров.

Из всех островов самым большим считается Ваитупу. Его площадь равняется более 5 квадратных километров. А площадь самого маленького острова этой страны - максимум 0,45 квадратных километров.

Специалисты отмечают, что вся территория этого государства в любом случае рано или поздно уйдёт под воду. Причём случится это уже через несколько десятилетий.

С 2010 года жители Тувалу страдают от нехватки пресной воды. Также на острове скапливается много мусора, который совсем не перерабатывается из-за отсутствия подходящих условий.