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2 часа назад

Эту страну в любой момент может смыть волной. Вот как в ней живут люди

Ferra.ru

В Тувалу живут 11 тысяч человек. Отличается это государство тем, что его территория считается самой узкой в мире. Располагается страна на четырёх островах и пяти атоллах в Тихом океане.

Страна, которую в любой момент может смыть волной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Общая площадь суши Тувалу - не более 26 квадратных километров. Но вот водная поверхность в лагунов атоллов составляет более 500 квадратных километров.

Из всех островов самым большим считается Ваитупу. Его площадь равняется более 5 квадратных километров. А площадь самого маленького острова этой страны - максимум 0,45 квадратных километров.

Специалисты отмечают, что вся территория этого государства в любом случае рано или поздно уйдёт под воду. Причём случится это уже через несколько десятилетий.

С 2010 года жители Тувалу страдают от нехватки пресной воды. Также на острове скапливается много мусора, который совсем не перерабатывается из-за отсутствия подходящих условий.

Хотя эта страна действительно необычная, туристов здесь бывает мало. Связано это с тем, что в Тувалу нет туристической базы, а ещё путешественники сталкиваются со сложностями при перелётах и бронировании гостиниц.

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