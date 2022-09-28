В Египте предложили пожить в доме с видом на знаменитые пирамиды

В Египте предложили пожить в особняке, из окон которого открывается вид на пирамиды Гизы. Объявление о его продаже было опубликовано на сайте Sotheby's International Realty.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За двухэтажный дом с видом на знаменитую достопримечательность попросили 7,2 миллиона долларов (около 419,5 миллиона рублей). Его площадь составляет 2930 квадратных метров. По словам риелторов, при задумке особняка его создатели вдохновлялись архитектурой эпохи французского Ренессанса.

В особняке есть шесть спален, девять ванных комнат и уборных, а также гостиная с камином, кухня, столовая и гардеробная. В нескольких комнатах на потолке висят хрустальные люстры. Интерьер выполнен преимущественно в молочном, светло-коричневом и светло-сером тонах. На территории площадью 0,67 гектара есть сад, а также бассейн. Объект находится в нескольких минутах ходьбы от перспективного района Новая Гиза на западе Каира. У нового хозяина появится доступ ко всем основным магистралям города.