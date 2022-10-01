Стоит ли жить возле завода? Как загрязнение воздуха влияет на развитие инсульта

В новом исследовании рассматривается роль загрязнения воздуха на траекторию развития инсульта, включая сердечно-сосудистые события после первого инсульта и смерть. Исследование опубликовано в медицинском журнале Американской академии неврологии Neurology .

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"Мы обнаружили, что высокий уровень загрязнения воздуха связан с повышенным риском перехода от здорового состояния к первому инсульту, сердечно-сосудистым событиям после инсульта и смерти, но с более сильным влиянием на переход от здорового состояния к инсульту", - сказал автор исследования Хуалянь Линь.

В исследовании приняли участие 318 752 человека из базы данных биобанка Великобритании со средним возрастом 56 лет. На момент начала исследования у участников не было инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи изучили степень воздействия загрязнения воздуха на людей в зависимости от того, где они жили в начале исследования. За участниками следили в среднем в течение 12 лет.

За это время у 5 967 человек случился инсульт. Из них у 2 985 человек развились сердечно-сосудистые заболевания, а 1 020 человек впоследствии умерли.

У людей, подверженных высокому уровню загрязнения воздуха, вероятность первого инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний после инсульта или смерти была выше, чем у людей, не подверженных высокому уровню загрязнения.

После корректировки других факторов, которые могли играть роль, таких как курение и уровень физической активности, исследователи обнаружили, что на каждые 5 микрограммов на кубический метр увеличения содержания мелких твердых частиц риск перехода от здорового состояния к первому инсульту увеличивался на 24%, а от здорового состояния к смерти риск увеличивался на 30%.

Исследователи также обнаружили, что загрязняющие вещества оксид азота и диоксид азота были связаны с повышенным риском инсульта и смерти.