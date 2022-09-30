Австралийская пустыня сохранила следы доисторического тропического океана

Международная группа исследователей определила с помощью спутниковой съемки и полевых изысканий, что пустыня Налларбор в Австралии когда-то была морским дном. Особенное любопытство ученых вызвал кольцеобразный холм. Фрагменты останков микробов, найденные в этой структуре, оказались сходны с таковыми под водой.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Оказалось, что где-то за 14 млн лет до наших дней на месте равнины плескался тропический океан. Равнина Налларбор, по словам исследователей, является особенно плодотворным местом для геологических исследований, поскольку она практически не затронута эрозией. Таким образом, весь регион в некотором роде похож на одну гигантскую окаменелость.

Эта черта вкупе с особенностями ландшафта, возраст коих составляет миллионы лет, превращают территорию Налларбор в пространство, словно «забытое временем». Это, в свою очередь, помогает лучше понять историю нашей планеты.