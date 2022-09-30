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1 час назад

Австралийская пустыня сохранила следы доисторического тропического океана

Gismeteo

Международная группа исследователей определила с помощью спутниковой съемки и полевых изысканий, что пустыня Налларбор в Австралии когда-то была морским дном. Особенное любопытство ученых вызвал кольцеобразный холм. Фрагменты останков микробов, найденные в этой структуре, оказались сходны с таковыми под водой.

Австралийская пустыня сохранила следы доисторического тропического океана
Фото: GismeteoGismeteo

Оказалось, что где-то за 14 млн лет до наших дней на месте равнины плескался тропический океан. Равнина Налларбор, по словам исследователей, является особенно плодотворным местом для геологических исследований, поскольку она практически не затронута эрозией. Таким образом, весь регион в некотором роде похож на одну гигантскую окаменелость.

Эта черта вкупе с особенностями ландшафта, возраст коих составляет миллионы лет, превращают территорию Налларбор в пространство, словно «забытое временем». Это, в свою очередь, помогает лучше понять историю нашей планеты.

Если бы Налларбор могла говорить, она, вероятно, сказала бы что-нибудь в духе классики: не суди о книге по ее обложке. Похоже, что в этой австралийской пустыне когда-то была обширная подводная экосистема. Это мощное напоминание о том, насколько сильно изменилась наша Земля за многие тысячелетия.

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