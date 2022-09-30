Открытие Международного шахматного турнира «Шахматные звезды – 2022» в Крокус Сити

29 сентября в ресторане Rose Bar Crocus City состоялось торжественное открытие Международного шахматного турнира «Шахматные звезды – 2022», который пройдет с 30 сентября по 5 октября в Крокус Сити. Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽.
На открытии присутствовали гроссмейстеры, принимающие участие в турнире, а также многие любители и поклонники шахматного спорта. Гости мероприятия: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Садвани Раунак, Вальехо Франсиско, Александр Морозевич, Эрнесто Инаркиев, Владислав Артемьев, Людмила Максакова, Мария Шурочкина, Ева Лепс (Cosmos Girls).
В рамках вечера состоялась жеребьевка главного турнира. Гроссмейстеры вытянули номера, которые будут распределены на турнире, организованном по круговой системе. Пары соперников: Владимир Крамник и Раунак Садвани, Эрнесто Инаркиев и Александра Горячкина, Сергей Карякин и Екатерина Лагно, Франсиско Вальехо и Владислав Артемьев, Теймур Раджабов и Александр Морозевич. Жеребьевку провел главный судья турнира Артем Ахметов.
Музыкальное сопровождение открытия от кавер-группы Jazzplay создало подходящую атмосферу для непринужденного общения гостей. Представители «Новых шахмат» и Crocus Group поприветствовали участников и зрителей предстоящего турнира:
«Сегодня мы открываем турнир «Шахматные звезды 2022» – знаковое событие для нашей компании. Мы многие годы поддерживаем спорт в России в самых разных его проявлениях. Этот турнир позволит нам выйти на новый, международный уровень. Его важная миссия – популяризация интеллектуального спорта в России и работа с молодой аудиторией. Уникальный формат соединит на одной площадке и титулованных гроссмейстеров, и детей, которые очень скоро сами станут шахматными звездами», – отметила Елена Петрова, директор по маркетингу и медиа Crocus Group.
С 30 сентября в КАРО VEGAS 22 начнется регистрация участников турнира «Шахматные звезды» и непосредственно шахматные партии. Первый ход каждого турнира, и детского, и взрослого, будет предоставлен популярным медиаперсонам. Параллельно с гроссмейстерами в соревнованиях по быстрым шахматам будут участвовать дети: в финале определятся 12 победителей в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.
Официальная социальная сеть: «Одноклассники».
Партнерами мероприятия также выступают сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум», сеть фитнес-клубов Crocus Fitness, батутный парк Big Wall Airsport, парфюмерная сеть Passion Beauty.
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