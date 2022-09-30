Открытие Международного шахматного турнира «Шахматные звезды – 2022» в Крокус Сити

«Сегодня мы открываем турнир «Шахматные звезды 2022» – знаковое событие для нашей компании. Мы многие годы поддерживаем спорт в России в самых разных его проявлениях. Этот турнир позволит нам выйти на новый, международный уровень. Его важная миссия – популяризация интеллектуального спорта в России и работа с молодой аудиторией. Уникальный формат соединит на одной площадке и титулованных гроссмейстеров, и детей, которые очень скоро сами станут шахматными звездами», – отметила Елена Петрова, директор по маркетингу и медиа Crocus Group.