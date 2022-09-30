Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды – 2022»

ООО «Новые шахматы» и компания Crocus Group представляют Международный шахматный турнир «Шахматные звезды – 2022», который пройдет с 29 сентября по 5 октября в Крокус Сити при поддержке генерального спонсора – «Тинькофф». Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽.

Фото: пресс-служба пресс-служба

В задачи турнира входит не только развитие шахмат как популярного вида спорта, но и проведение интеллектуального нетворкинга на международном уровне. Также особое внимание уделяется поддержке шахматных звезд будущего. Для реализации этих задач в турнире примут участие 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. Среди них:

Сергей Карякин – один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира. Двукратный чемпион мира в составе сборной России. Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира.

Владимир Крамник – выдающийся гроссмейстер, легендарный российский шахматист. 14-й чемпион мира, выигравший в 2000 году матч у Гарри Каспарова.

Теймур Раджабов – один из сильнейших шахматистов мира. Победитель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана.

Александр Морозевич – российский гроссмейстер, трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, двукратный победитель командных чемпионатов Европы и мира. Шестикратный чемпион Москвы по блицу.

Франсиско Вальехо – испанский гроссмейстер, пятикратный чемпион Испании, сильнейший испанский шахматист.

Владислав Артемьев – один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель юношеской шахматной олимпиады в составе сборной России, призер первенства Европы, победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России.

Эрнесто Инаркиев – российский гроссмейстер, чемпион Европы. Стабильно входит в 100 лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ. Чемпион России по быстрым шахматам в составе сборной Москвы.

Раунак Садвани – шестнадцатилетний индийский шахматист, гроссмейстер. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион Содружества наций по шахматам среди юношей до 10 лет.

Александра Горячкина – российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, чемпионка мира в составе сборной России, победительница командного чемпионата мира в составе сборной России, двукратная победительница женского Кубка России.

Екатерина Лагно – российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Главный комментатор – Сергей Шипов.

Представители «Новых шахмат» отмечают: «Шахматы сегодня – это безусловный мировой тренд. На тему шахмат снимаются фильмы и сериалы, все больше людей участвуют в «шахматной жизни» онлайн. Наша компания четко представляет вектор профессионального развития шахматной индустрии: мы хотим повысить статус шахмат, чтобы каждый взрослый и ребенок понимал эту игру, как для профессиональной деятельности, так и в качестве полезного хобби. В наших планах – ввести систематическую практику проведения больших звездных турниров для развития и популяризации шахматного спорта в России».

Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира «Шахматные звезды» станет Крокус Сити. Церемония открытия пройдет в светской атмосфере ресторана Rose Bar, кинозал самого большого кинотеатра в России «КАРО VEGAS 22» станет местом сражений гроссмейстеров, а также детского турнира для юных участников. Торжественная церемония награждения и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

В рамках турнира продуманы мероприятия по популяризации интеллектуального спорта среди молодежи. Совместно с Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом будет организована серия отборочных турниров для детей в возрасте до 15 лет. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале будут определены 12 победителей в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Специально для проекта «Аллея Чемпионов VEGAS» 3 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити состоится торжественная церемония подписания звезд гроссмейстеров, автограф-сессия и мастер-классы для зрителей. Для представителей СМИ на протяжении всего турнира будет организована серия индивидуальных интервью со спортсменами. Зрители смогут следить за ходом турнира с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

«Шахматы – совершенно уникальная игра. Новый глобальный турнир пройдет в Крокус Сити – мы рады внести свой вклад в популяризацию интеллектуального спорта. Регулярные шахматные турниры, которые мы проводим в VEGAS, вызывают огромный интерес, и мы видим запрос на проведение подобных мероприятий. Желаю всем участникам удачи, а гостям – незабываемых впечатлений», – отметил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Генеральный спонсор – «Тинькофф».

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».