Итоги первого игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды – 2022»

30 сентября в ТРК VEGAS Крокус Сити стартовал Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Фото: Селект Селект

В первый же день чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин подтвердил свой статус фаворита турнира: гроссмейстер уверенно переиграл трехкратную чемпионку по блицу Екатерину Лагно и вице-чемпионку мира по шахматам Александру Горячкину, миром разошелся с легендарным Владимиром Крамником. Сенсацией стало успешное выступление шестнадцатилетнего индийского шахматиста Раунака Садвани, обыгравшего шестикратного чемпиона Москвы по блицу Александра Морозевича и чемпиона Европы Эрнесто Инаркиева. Екатерина Лагно в финале игрового дня с блеском разгромила сильнейшего испанского гроссмейстера Франсиско Вальехо.

По итогам трех туров быстрых шахмат по 2,5 очка набрали Раунак Садвани и Сергей Карякин. На пол-очка отстает Владислав Артемьев. По 1,5 очка в активе у Владимира Крамника, Екатерины Лагно, Теймура Раджабова, Эрнесто Инаркиева и Франсиско Вальехо. Замыкают турнирную таблицу Александр Морозевич (0,5 очка) и Александра Горячкина (0 очков). Турнирная борьба продолжится 1 октября: благодаря сильному составу, шансы на победу есть у каждого игрока.

«У турнира очень интересный состав игроков: много и опытных гроссмейстеров, и молодых шахматистов. Я доволен своей партией, и с большим интересом жду дальнейших игр», – рассказал Владимир Крамник.

Первый ход каждого турнира, и детского, и взрослого, предоставлен значимым медиаперсонам. Первый ход в партии у Крамника сделал актер Антон Хабаров, у Карякина – модельер Валентин Юдашкин, у Теймура Раджабова – Сеймур Гусейнов, глава компании «Новые Шахматы».

«Шахматы и актерское искусство очень похожи. Хороший актер должен быть внимательным, обладать великолепной памятью и умением хорошо играть в условиях стресса. Уверен, эти качества необходимы и хорошему шахматисту. Желаю всем участникам удачи и блестящих побед!», – поделился впечатлениями актер театра и кино Антон Хабаров.

Детский турнир проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. Каждый день проходит по три партии в быстрые шахматы, всего будет сыграно 9 туров. 4 и 5 октября те же участники сыграют в блиц.

Селект

В младшей группе на старт вышли 28 участников, самому младшему игроку – 6 лет. По 3 очка из 3 набрали рейтинг-фавориты Николай Шевяков (1602), Никита Кравченко (1562) и Лука Тыртышников (1574). Среди девочек наибольшее количество очков Софии Суворовой и Ульяны Деминой.

В группе до 11 лет – 29 участников. Самый титулованный и высокорейтинговый участник – Юрасов Матфей (2147) – ожидаемо возглавляет турнирную гонку, демонстрируя по-настоящему профессиональную игру. Но стопроцентный результат показывают также Вадим Стариков (1725) и Ульяна Голофаст (1535).

В группе до 13 лет сражаются 18 шахматистов. В этой категории рейтинг-фавориты – Семен Новожилов (2167) и Александр Федосов (2118) – после старта оказались в качестве преследователей, набрав по 2 очка. А лидируют со стопроцентным результатом Максим Иванников (2083) и Николай Клейменов (2016). Лучший результат среди девочек – 2 очка у Екатерины Чистовой (1522).

В старшей группе –15 участников. Лидерство захватила Ирен Люцингер (1870). Имея практически проигранную позицию в первом туре, она в итоге выиграла все три стартовых партии. На пол-очка отстают Давид Полевой (1797) и Мария Виноградова (1637).

Первый ход детского турнира сделала популярный блогер Валя Карнавал:

«Такие турниры – это очень круто, я восхищаюсь этими ребятами. Думаю, залог успеха – в том, чтобы ты был спокойнее и увереннее, чем твой противник. Сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах, а все проигрыши принимать с гордо поднятой головой. Вперед и только вперед!».

Главный судья турнира – мастер спорта по шахматам Артем Ахметов. Турнир комментирует гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментируют гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Развитие шахмат как популярного вида спорта, интеллектуальный нетворкинг и поддержка шахматных звезд будущего – главные задачи турнира «Шахматные звезды – 2022». Параллельно с 10 выдающимися гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии и Испании в состязаниях по быстрым шахматам соревнуются юные спортсмены. Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира «Шахматные звезды» стал Крокус Сити. Кинозал «КАРО VEGAS 22» – место сражений гроссмейстеров и детского турнира. Торжественная церемония награждения и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».

Партнерами мероприятия также выступают сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум», сеть фитнес-клубов Crocus Fitness, батутный парк Big Wall Airsport, парфюмерная сеть Passion Beauty.