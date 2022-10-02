Что будет с замком Елизаветы II, где она провела свои последние дни

Шотландский замок Балморал — любимое место летнего отдыха Елизаветы II, в котором она провела свои последние дни и скончалась 8 сентября — станет музеем. О планах Карла III сделать его доступным для посетителей рассказало британское издание The Telegraph. В резиденцию, которая раньше была открыта для публики с апреля по июль, в этом году планируют пускать всех желающих с октября по декабрь. Причем попасть туда можно будет совершенно бесплатно и в индивидуальном порядке — плату за вход и групповые экскурсии решили отменить «в знак уважения к королеве».

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Кроме самого замка гости получат возможность посетить его территорию и увидеть сады, в которых так любила гулять Елизавета. По словам представителя Карла III, «они смогут насладиться тишиной и спокойствием этого особого места и отдать дань уважения королеве».