Что будет с замком Елизаветы II, где она провела свои последние дни

Шотландский замок Балморал — любимое место летнего отдыха Елизаветы II, в котором она провела свои последние дни и скончалась 8 сентября — станет музеем. О планах Карла III сделать его доступным для посетителей рассказало британское издание The Telegraph. В резиденцию, которая раньше была открыта для публики с апреля по июль, в этом году планируют пускать всех желающих с октября по декабрь. Причем попасть туда можно будет совершенно бесплатно и в индивидуальном порядке — плату за вход и групповые экскурсии решили отменить «в знак уважения к королеве».
Кроме самого замка гости получат возможность посетить его территорию и увидеть сады, в которых так любила гулять Елизавета. По словам представителя Карла III, «они смогут насладиться тишиной и спокойствием этого особого места и отдать дань уважения королеве».
Сам король предпочитает проводить время в соседнем Биркхолле, которое он получил в наследство от бабушки. Впрочем, Карл не планирует закрывать Балморал даже во время своего присутствия в замке. Так было и в другой его открытой для публики шотландской резиденции — Дамфрис-Хаус: посетители часто видели в окне кабинета будущего короля, работающего с бумагами. Демократично, практично и очень эффектно: пожалуй, лучшая реклама для королевской семьи, которая в последнее время ассоциируется в основном со скандалами.