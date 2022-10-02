Гроссмейстеры подпишут звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS

3 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры подпишут именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS. В торжественной церемонии примут участие игроки турнира «Шахматные звезды – 2022», который проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Посетители VEGAS смогут получить автограф от гроссмейстеров и понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2022», которые проведут Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов и др. Также гроссмейстеры «Шахматных звезд» — Франсиско Вальехо и Эрнесто Инаркиев — примут участие в играх вслепую. Это уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры могут не смотреть на доски, играя одновременно несколько партий.

Шахматисты поучаствуют в зрелищной игре с искусственным интеллектом от Mendeleev Chess, а Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами, включая звезду реалити-шоу канала ТНТ «Вызов» Зарину Шафигуллину. Ходы им будет подсказывать шахматная программа на основе искусственного интеллекта, разработанная под эгидой компании «Иннопрактика». Дмитрий Губерниев и Наталья Попова выступят модераторами предстоящего сеанса одновременной игры.

Тайминг мероприятия:

15:00 – аккредитация СМИ

15:30 – подпись звезды, фотоколл и автограф-сессия в живом режиме

16:00-18:30 – мастер-классы, игры вслепую и игры с искусственным интеллектом от MendeleevChess

66 км МКАД,