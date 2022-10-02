Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
32 минуты назад

Десять мировых гроссмейстеров подпишут звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS

Партнерский материал

3 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры подпишут именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS. В торжественной церемонии примут участие игроки турнира «Шахматные звезды – 2022», который проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Гроссмейстеры подпишут звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Десять выдающихся шахматистов, среди которых Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Морозевич, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, распишутся на лучах звезды, которая пополнит Аллею Чемпионов VEGAS Кунцево. Ранее личное участие в церемонии подписи звезд приняли такие чемпионы спорта, как Александр Овечкин, Татьяна Навка, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко и другие.

Посетители VEGAS смогут получить автограф от гроссмейстеров и понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2022», которые проведут Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов и др. Также гроссмейстеры «Шахматных звезд» — Франсиско Вальехо и Эрнесто Инаркиев — примут участие в играх вслепую. Это уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры могут не смотреть на доски, играя одновременно несколько партий.

Шахматисты поучаствуют в зрелищной игре с искусственным интеллектом от Mendeleev Chess, а Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами, включая звезду реалити-шоу канала ТНТ «Вызов» Зарину Шафигуллину. Ходы им будет подсказывать шахматная программа на основе искусственного интеллекта, разработанная под эгидой компании «Иннопрактика». Дмитрий Губерниев и Наталья Попова выступят модераторами предстоящего сеанса одновременной игры.

Тайминг мероприятия:

15:00 – аккредитация СМИ

15:30 – подпись звезды, фотоколл и автограф-сессия в живом режиме

16:00-18:30 – мастер-классы, игры вслепую и игры с искусственным интеллектом от MendeleevChess

66 км МКАД,

VEGAS Крокус Сити, Times Square.

Официальный сайт турнира.

Места,Теймур Раджабов,Франсиско Вальехо,Владислав Артемьев,Александра Горячкина,Александр Морозевич,Екатерина Лагно,Эрнесто Инаркиев,Наталья Попова,Дмитрий Губерниев,Конор Макгрегор,Александр Овечкин,Татьяна Навка,Федор Емельяненко,Сергей Карякин,Владимир Крамник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители