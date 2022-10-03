Россияне восхитились старым зданием одного из столичных вокзалов

Фото старого здания столичного Курского вокзала обсудили подписчики Telegram-канала «Старая Москва». Россияне восхитились и архитектурой строения, и простором площади перед ним.

Фото: Мослента Мослента

На снимке запечатлен вокзал образца 1960 года: здание с просторными залами и двумя башенками у главного входа было спроектировано архитектором Николаем Орловым. «Роскошный какой вокзал стоял», «Какой простор был», «Какой прекрасный вид, не так сейчас выглядит площадь Курского вокзала», «А Курский-то какой красавец», «Я его таким один раз видела. Эффектное здание. Потом была там, когда его уже снесли», — вспомнили юзеры.

Фолловеры канала отметили, что в 1968-1972 годах здание вокзала невыгодно изменилось. По их словам, современное строение — «скучная коробка из бетона и стекла», а ширину и раздолье площади «съели» автомобильные стоянки и торговый центр «Атриум».