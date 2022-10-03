Итоги третьего игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»

2 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити прошел третий игровой день Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Фото: пресс-служба пресс-служба

В турнире звезд по итогам третьего дня завершилась первая часть – рапид. На финише лидер турнира первых двух дней Раунак Садвани сбавил темп, пропустив вперед Владислава Артемьева. Победитель набрал 6,5 очков из 9, опередив на одно очко Теймура Раджабова, Раунака Садвани и Владимира Крамника, которые заняли 2-4 места соответственно.

«Все игроки турнира – гроссмейстеры экстра-класса, с которыми интересно соревноваться, я очень рад возможности сыграть с легендарным Владимиром Крамником. Организаторам удалось создать отличную атмосферу, а шахматистам — оставить любые разногласия за пределами турнира и уделить все свое внимание шахматам, поэтому соревнования проходят на высшем уровне», – отметил шестнадцатилетний индийский шахматист Раунак Садвани.

«Благодаря подобным турнирам становится понятно, что шахматисты сегодня — это звезды большого спорта. Шахматные соревнования – не менее интересные и зрелищные, чем какие-либо другие: они пользуются огромным вниманием болельщиков и медиа. Стало известно, что организаторы планируют проводить серию таких турниров не только в России, но и в других странах, и это отличная новость для всех профессионалов и любителей шахматного спорта», – отметил один из сильнейших шахматистов мира Теймур Раджабов.

В детском турнире в группе до 9 лет на финише все три лидера турнира проиграли: вперед вырвались Николай Шевяков и Кирилл Желонкин. По дополнительным параметрам первое место досталось Шевякову. На пол-очка отстали сразу пятеро: по дополнительным показателям бронзу завоевал Лука Тыртышников. Среди девочек до 9 лет первое место поделили Суворова София и Ульяна Демина.

пресс-служба

В группе до 11 лет 9 из 9 очков набрал Матвей Юрасов, хотя в последнем туре он был близок к поражению. На одно очко остал Вадим Стариков, проигравший только победителю турнира. Бронза — у Дмитрий Савенкова (6,5 очков). Лучший результат среди девочек показала Ульяна Голофаст, набрав 6 очков. Она боролась за медали в общем зачете до самого финиша – до тройки не хватило всего пол-очка.

В группе до 13 лет чистое первое место занял Максим Иванников, набрав 7 очков. По пол-очка отстал Семен Новожилов, третье и четвертое место разделили Дмитрий Руденко и Николай Клейменов. Лучшие дополнительные показатели – у Руденко.

В старшей группе лидирует Ирен Люцингер, потерявшая за 9 туров всего пол-очка. На одно очко отстает Максим Чертков. Бронзу с 6,5 очками завоевал Давид Полевой. В группе девочек до 13 лет лучший результат показала Екатерина Чистова.

Первый символический ход детского турнира был предоставлен актрисе кино и телевидения Екатерине Волковой: «Я очень рада принимать участие в таком замечательном турнире и наблюдать за игрой талантливых детей. Шахматы, безусловно, полезны не только для профессионалов: они развивают стратегическое мышление, логику, память. Желаю всем спортсменам удачи на этих соревнованиях и дальнейших успехов во всем!», – отметила актриса.

Главный судья турнира – международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментирует гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментируют гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Все желающие могут следить за ходом турнира с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Уже сегодня, 3 октября, в ТРК VEGAS Крокус Сити специально для проекта «Аллея Чемпионов VEGAS» состоится торжественная церемония подписания звезд гроссмейстеров «Шахматных звезд», мастер-классы и игры вслепую для зрителей.

Развитие шахмат как популярного вида спорта, интеллектуальный нетворкинг и поддержка шахматных звезд будущего – главные задачи турнира «Шахматные звезды – 2022». Параллельно с 10 выдающимися гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии и Испании в состязаниях по быстрым шахматам соревнуются юные спортсмены. Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира «Шахматные звезды» стал Крокус Сити. Кинозал «КАРО VEGAS 22» – место сражений гроссмейстеров и детского турнира. Торжественная церемония награждения и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».