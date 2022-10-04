На севере Израиля найден золотой клад времен Византии

Израильские археологи при раскопках на севере страны обнаружили редкий клад из 44 золотых монет византийского периода, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление древностей еврейского государства.

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Раскопки проходили на месте древнего города Банияс в природном заповеднике ручья Хермон на Голанских высотах.

Как рассказала эксперт по нумизматике Габриэла Бийовски, клад состоит из золотых солидов – основной золотой монеты времен поздней Римской империи и Византии. Большая часть клада была отчеканена при императоре Ираклии (610-641), некоторые монеты относятся к периоду правления византийского императора Фоки (602-610).

Также при раскопках были обнаружены бронзовые монеты, остатки построек, гончарная печь, водопроводные каналы и трубы, фрагменты разных гончарных, стеклянных и металлических изделий. Находки датируются концом византийского периода (начало VII в. н.э.) и ранним Средневековьем (XI-XIII вв.).