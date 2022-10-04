Казармы с мужчинами и змеи в раковине: где женщин призывают в армию

Есть страны, в которых воинская обязанность распространяется не только на мужчин, но и на женщин. Рассказываем, в каких условиях проходит их служба.

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Израиль

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В этой стране женщины начали служить вовсе не из-за стремления к гендерному равенству, причина намного прозаичнее — затянувшийся конфликт с Палестиной. Из-за длительных военных действий силы израильской армии иссякали, и требовалась подмога — так появились первые женские части в армии. Официально военнообязанными женщины Израиля стали в 1995 году. Их численность в армии составляет 33 процента от общего количества бойцов. Девушек призывают на военную службу с 18 до 26 лет (у мужчин призывной возраст на два года дольше). В армию берут не всех: женщины-призывники проходят медкомиссию, психологическое тестирование и собеседование. Затем их расформировывают по подразделениям или выдают свидетельство о непригодности. Дамы, которые попали в ряды военных, служат два года (на год меньше, чем мужчины).

Израиль — единственная в мире страна, где женщины участвуют в боевых действиях. Девушки задействованы в сухопутных войсках, авиации и на флоте, но гораздо больше их в артиллерии и пограничных войсках. Несмотря на то что женщины встречаются в 80 процентах военных специальностей, карьеру удается сделать только 10 процентам девушек. Отсрочку получают израильтянки, которые имеют проблемы со здоровьем, вышли замуж, забеременели или воспитывают хотя бы одного ребенка.

КНДР

В самой закрытой стране мира женщины стали военнообязанными с 2015 года. Прислать повестку могут любой девушке в возрасте от 17 до 23 лет. Срок службы здесь самый долгий — семь лет для женщин и десять лет для мужчин. О романтических отношениях на службе можно забыть, потому что женщины и мужчины служат в разных бригадах.

В прошлом году одна из солдаток дала интервью Комитету США по правам человека в Северной Корее (The Committee for Human Rights in North Korea, HRNK). Бывшая военнослужащая Дженнифер Ким (имя изменено) рассказала, что обстановка на службе настолько тяжелая, что у многих девушек пропадают месячные. Да и бытовые условия в армии оставляют желать лучшего. Девушка вспоминала, что ей приходилось спать в комнате с девятнадцатью другими кореянками. С гигиеной тоже было непросто — мылись без горячей воды. Но ледяной душ — это еще не самое страшное. Дженнифер вспоминала, что вода подавалась из ближайшего водоема, поэтому из шланга вместе с водой «выливались» лягушки и змеи.

Норвегия

В этой стране женщинам всегда удавалось строить военную карьеру. Яркий пример — норвежка Солвейг Крейг. В 1995 году она стала первой в мире женщиной – капитаном подводной лодки. В то время многие девушки служили добровольцами, а в 2014 году власти ввели обязательную службу для женщин. Правительство решило, что для полного гендерного равенства у норвежек должны быть не только права, но и обязанности. Норвегия стала первой европейской страной, в которой женщины являются военнообязанными. Призывной возраст здесь самый длинный — с 19 до 44 лет (мужчины призываются на год раньше), срок службы — до 19 месяцев.

Бытовые условия на службе для представителей обоих полов одинаковые: казармы не делятся по половому признаку, мужчины и женщины живут в них вместе. Такой метод совместного проживания сначала протестировали в военных частях Северной Норвегии. Результаты были отличными: общий быт свел к нулю насилие и сексуальные домогательства в армии. Позже эту практику переняли и другие военные части.

Швеция

Здесь женщин призывали в армию начиная с далекого 1901 и вплоть до 2010 года. Затем обязательную службу сменили контрактной, но такая практика просуществовала недолго — численность армии была совсем небольшая. Поэтому в 2017 году Норвегия вернулась к обязательному призыву для мужчин и женщин. Женщины служат с 18 до 23 лет (в некоторых структурах даже дольше — до 25 лет). В Швеции существует серьезная комиссия, которая рассматривает потенциальных кандидаток. Критериев для отбора здесь много: не берут людей с судимостью, тяжелыми заболеваниями, психическими отклонениями, радикальными политическими взглядами и студентов вузов. Срок службы подбирается индивидуально (в пределах семи – пятнадцати месяцев).