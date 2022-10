Казармы с мужчинами и змеи в раковине: где женщин призывают в армию

Израиль

КНДР

В прошлом году одна из солдаток дала интервью Комитету США по правам человека в Северной Корее (The Committee for Human Rights in North Korea, HRNK). Бывшая военнослужащая Дженнифер Ким (имя изменено) рассказала, что обстановка на службе настолько тяжелая, что у многих девушек пропадают месячные. Да и бытовые условия в армии оставляют желать лучшего. Девушка вспоминала, что ей приходилось спать в комнате с девятнадцатью другими кореянками. С гигиеной тоже было непросто — мылись без горячей воды. Но ледяной душ — это еще не самое страшное. Дженнифер вспоминала, что вода подавалась из ближайшего водоема, поэтому из шланга вместе с водой «выливались» лягушки и змеи.