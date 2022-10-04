Мировые гроссмейстеры подписали звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS

3 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити выдающиеся гроссмейстеры, игроки турнира «Шахматные звезды – 2022», подписали именную звезду для Аллеи Чемпионов VEGAS. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Фото: пресс-служба пресс-служба

«Мы все с большим удовольствием принимаем участие в этом замечательном турнире. Условия для игры блестящие, а на звезде я вообще расписался впервые. Еще очень радует возможность пообщаться за шахматной доской не только с гроссмейстерами-профессионалами, но и с подрастающими чемпионами», – отметил 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

Поклонники шахматного спорта и зрители турнира получили заветные автографы гроссмейстеров и понаблюдали за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2022».

Сеансы одновременной игры проводили по парам Сергей Карякин и Владислав Артемьев, Владимир Крамник и Теймур Раджабов. Спортсмены делали ходы по очереди. Единственным победителем вечера стал Матвей Юрасов, ученик Русской шахматной школы. Юному шахматисту удалось переиграть гроссмейстеров Карякина и Артемьева. Максим Чертков и Егор Карельский сыграли вничью. Давид Полевой и Владимир Теремков также сыграли вничью с Крамником и Раджабовым. Общий счет составил 19-3 в пользу гроссмейстеров.

Также гроссмейстеры «Шахматных звезд» — Франсиско Вальехо и Эрнесто Инаркиев — приняли участие в играх вслепую. Это уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры могут не смотреть на доски, играя одновременно несколько партий. Сеанс одновременной игры вслепую проводился на 6 досках: гроссмейстерам удалось добиться победы на всех досках.

пресс-служба

Интересным зрелищем стала игра шахматистов с искусственным интеллектом от Mendeleev Chess. Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами, включая звезду реалити-шоу канала ТНТ «Вызов» Зарину Шафигуллину. Сеанс с использованием искусственно интеллекта проходил на 10 досках. Участники разыграли первые 7 ходов а далее ходы игрокам подсказывала шахматная программа на основе искусственного интеллекта, разработанная под эгидой компании «Иннопрактика». Партия Марии Герасимовой оказалась самой долгой и длилась более 2,5 часов. В итоге Мария смогла при помощи шахматной программы продержаться 50 ходов без взятия и движения пешек — судьи зафиксировали ничью. Мария Виноградова доигралась с гроссмейстером до «голых» королей и партия автоматически закончилась вничью.

Модераторами сеанса одновременной игры выступили известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова: «Будущее России – это люди, которые сейчас играют за этими столами. Кто-то из них станет выдающимся спортсменом, а кто-то будет заниматься инжинирингом и развитием искусственного интеллекта. Сегодня проходит игра, в которой вместе с детьми участвует искусственный интеллект — алгоритм, начиная с восьмого хода подсказывающий ребятам, какие ходы можно сделать. Независимо от результата игры, они уже победили, первыми испытав возможности новых технологий», – отметила Наталья.

5 октября состоится финальный игровой день «Шахматных звезд – 2022» в VEGAS Крокус Сити. Торжественная церемония награждения победителей и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

Развитие шахмат как популярного вида спорта, интеллектуальный нетворкинг и поддержка шахматных звезд будущего – главные задачи турнира «Шахматные звезды – 2022». Параллельно с 10 выдающимися гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии и Испании в состязаниях по быстрым шахматам соревнуются юные спортсмены. Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира «Шахматные звезды» стал Крокус Сити. Кинозал «КАРО VEGAS 22» – место сражений гроссмейстеров и детского турнира.

Официальный сайт турнира.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа. Общий призовой фонд турнира составит 14 250 000 ₽. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».