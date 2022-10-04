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3 часа назад

Формация «НУКИ». Нам 10 лет

Партнерский материал

7 октября 2022, Космонавт, Санкт-Петербург

Формация «НУКИ». Нам 10 лет
Фото: Пресс-службаПресс-служба

8 октября 2022, Урбан, Москва

Этой осенью формация «НУКИ» громко отпразднует свой первый знаковый юбилей – команде исполнилось 10 лет! По такому случаю Дария Ставрович и Ко готовят бронебойную программу: в сэт-листе бест оф зе бест и треки, которые давно не исполнялись. Большие концерты пройдут на столичных площадках 7 октября в Санкт-Петербурге и 8 октября в Москве.

За годы существования формация «НУКИ» успешно заняла свою нишу на рок-сцене и завоевала уважение и любовь фанатов рок-музыки. Каждый трек – это отдельная Вселенная, в которой успешно сочетаются мощная вокальная подача и игра слов, искренность и рок-н-рольная энергетика. Формация «НУКИ» — это целый мир, в котором есть место любым экспериментам и свершениям, ведь для Дарии и музыкантов нет никаких рамок, условностей и ограничений.

- Когда я начинала это все, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь мы будет шуметь юбилей. Не все измеряется цифрами, но 10-чку стоит отпраздновать. В первую очередь, во имя тех, кто все это время нёс вместе с нами наш маленький, но гордый фаер! – комментирует Дария «Нуки» Ставрович.

В их арсенале четыре студийных альбома, победа в хит-параде «Чартова Дюжина» в номинации «Солистка года» в 2020 году, выступления на фестивалях и тур от Калининграда до Камчатки. Формация «НУКИ» не стоит на месте, постоянно совершенствуется и радует фанов новыми песнями. Огненный драйв и мощная энергетика, главные хиты и громкие премьеры – поздравим формацию «НУКИ» с юбилеем 7 октября в клубе «Космонавт» и 8 октября в столичном клубе «Урбан».

Нуки, 7 октября, Космонавт.

Нуки

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