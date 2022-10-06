Антарктические ледники уязвимы перед повышением температуры

На Восточно-Антарктическом плато под водой находятся огромные ледники. Для того чтобы улучшить будущие сценарии, связанные с повышением уровня моря, ученым необходимо понять, как эти ледники будут реагировать на повышение температуры в атмосфере и океане.

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Международное исследование было недавно опубликовано в журнале Nature Communications Венецианским университетом Ка' Фоскари в сотрудничестве с французским исследовательским центром LSCE, CNRS и университетом Рома Тре. Оно показывает, что прибрежные ледники в Восточной Антарктиде в прошлые теплые климатические периоды, когда температура была сопоставима или теплее современных условий, не были стабильными, вопреки тому, что сообщается в большинстве современной научной литературы.

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Исследование было посвящено прибрежным ледникам в подледниковом бассейне Уилкса, таяние которых может привести к повышению уровня мирового океана на 3 метра. Исследование показывает, что в прошлые теплые климатические периоды ледниковые покровы этих подледниковых бассейнов были гораздо более чувствительны к повышению температуры в Южном океане, чем предполагалось до сих пор. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав изотопный состав молекул воды ледяного керна TALDICE из Талос Доум, полуприбрежного района в Восточной Антарктиде. Изотопы воды позволяют ученым реконструировать температуру в прошлом.

Исследователи сравнили ледяной керн TALDICE с другими антарктическими ледяными кернами, такими как керн, извлеченный на участке Купол С для EPICA, и обнаружили важные различия. Ледяной керн TALDICE показал последствия событий, которые другие ледяные керны не показали - особенно события, произошедшие в прошлые теплые климатические периоды до 340 тысяч лет назад. Чтобы объяснить это явление, в сравнение включили керн морских отложений, который был извлечен из континентального поднятия, прилегающего к подледниковому бассейну Уилкса.

Исследователи обнаружили, что в более теплые климатические периоды прибрежные ледники таяли, а линия заземления отступала. Исследователи считают, что изотопные аномалии TALDICE отражают уменьшение высоты купола Талос в результате потери льда и отступления линии заземления в подледниковом бассейне Уилкса, вызванного повышением температуры в Южном океане. Моделирование, похоже, подтверждает эту теорию.

"Прибрежные ледники в подледниковом бассейне Уилкса отступили примерно на 300 км в сторону внутренней Антарктиды между 330 и 320 тысячами лет назад",

- отметил Илария Кротти, главный автор исследования, которое она проводила во время защиты докторской диссертации по науке и управлению изменением климата в Университете Ка' Фоскари и Париж-Сакле.

"Это самое большое отступление за последние 350 тысяч лет. Оно способствовало повышению глобального уровня моря на 1 метр. По нашим оценкам, другое, менее значительное отступление на 100 метров произошло между 125 и 115 тысячами лет назад, и оно способствовало 50-сантиметровому глобальному повышению уровня моря".