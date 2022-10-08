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1 час назад

Почему в метро на самом деле нет мусорок

Даша Краснова

С каждым годом становится метро все комфортнее, на некоторых станциях даже начали появляться туалеты, но не мусорки. "Рамблер" расскажет, почему в метро некуда выбросить мусор.

Почему в метро на самом деле нет мусорок
Фото: unsplashunsplash

Последняя урна, которую встретят жители Москвы и Санкт-Петербурга располагаетс сразу после турникетов на входе. Далее весь мусор придется везти с собой до конечной точки. Однако так было не всегда, в советское время мусорки в метро установлены были.

Правила изменились после серии террористических актов, которые случились в Москве в 1977 году. 8 января в вагоне поезда метро на открытом перегоне между "Измайловской" и "Первомайской" произошел взрыв. Среди пострадавших было много детей, у которых продолжались каникулы.

Позднее стало известно, что в тот же день произошло еще два взрыва. Бомбы заложили в чугунные урны, такие урны изготовляли на одном из оборонных заводов. С тех пор урны из российских метрополитенов убрали, чтобы злоумышленникам негде было прятать бомбы.

социальные сети, урны 2018 года

Однако в 2018 году в метро Москвы появились экспериментальные прозрачные урны, которые не позволяют спрятать в них что-то незаконное. Подобные пакеты используются во многих странах мира. При попытке бросить в пакет что-то тяжелее обычного билета, пакет отрывается. Это снижает вероятность спрятать там что-то опасное.

Массовым проект пока не стал, но кажется жители крупных городов привыкли к тому, что в метро нет мусорок.

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