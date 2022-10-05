Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы вождей

В Советском Союзе общественное ценилось гораздо выше индивидуального, коллективное — выше личного, а с частной собственностью государство боролось всеми имеющимися в его распоряжении средствами. В особенности с такой важной собственностью, как недвижимость. По закону советская семья не имела права владеть более чем одним жилищем (дом, часть дома, квартира или жилплощадь в коммуналке), включая дачи. И только в 1965 году постановлением Совета министров РСФСР было разрешено индивидуальное строительство «летних садовых домиков» в садоводческих товариществах и кооперативах. При этом домик должен был быть именно летним, а его площадь ограничивалась 25 квадратными метрами, запрещались вторые этажи, подвалы, бани и так далее. Но все эти запреты и ограничения касались лишь простых граждан. Советская элита отдыхала на госдачах, где чувствовала себя очень даже неплохо. Загородный быт вождей — в материале «Ленты.ру».
Государственные дачи в СССР — уникальное явление. Они появились почти сразу после революции, в 1919-1920 годах. Идея была проста: заменить личные дачи царских времен на общественные, предназначенные для коллективного пользования, и содержать их за государственный счет. На госдачах было все, что нужно для жизни, — от отопления и водоснабжения до мебели, посуды, поваренных книг и детских прогулочных колясок. В поселках, где располагались госдачи, имелись свои магазины, кинотеатры, библиотеки, спортплощадки. Правда, у простых советских граждан доступа к госдачам не было, на них отдыхали только работники партийной номенклатуры, а также приближенные к власти деятели науки и культуры.
Изначально под дачи были отданы особняки, экспроприированные у крупных помещиков и предпринимателей. Одним из первых поселился в загородной резиденции сам Владимир Ильич Ленин. Для жилья он выбрал поместье Горки под Москвой, ранее принадлежавшее Зинаиде Рейнбот, вдове фабриканта Саввы Морозова.
Горки, незадолго до революции перестроенные архитекторами Федором Шехтелем и Федором Кольбе, были великолепны. В главном доме — большая веранда, ванные комнаты с горячей и холодной водой, электрическое освещение. В парке — фонтан и оранжереи. Но самое главное — в доме была телефонная связь. Считается, что это новшество и определило выбор Ленина. «Мы привыкли жить в скромных квартирках, в дешевеньких комнатах и дешевых заграничных пансионах и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Выбрали самую маленькую комнату, в ней и поселились», — вспоминала супруга вождя Надежда Константиновна Крупская.
Примеру Владимира Ильича последовали и другие государственные деятели СССР. Так, уже в самом начале 1920-х годов Иосиф Сталин и Феликс Дзержинский облюбовали усадьбу нефтепромышленника Зубалова под Одинцово. А Климент Ворошилов — поместье Неклюдово под Мытищами, собственность фабриканта фон Вогау.
В 1930-х дома для партийной и творческой элиты уже стали строить специально — под Москвой, на Рублево-Успенском шоссе (многие известные сегодня поселки, такие как Барвиха, Переделкино, Николина Гора и прочие, изначально были госдачами), а также в окрестностях Сочи, в Крыму, в Абхазии.
Дома, в которых проводили отпуск высокопоставленные работники номенклатуры и командиры Красной армии, были роскошны. Дочь Сталина Светлана Аллилуева, описывая дачу Анастаса Микояна, вспоминает, что в доме были мраморные статуи, вывезенные из Италии, французские гобелены и венецианские витражи на окнах, а к столу круглый год подавали зелень из собственных теплиц.
Дача Клима Ворошилова славилась не только одним из самых больших книжных собраний, но и прекрасными конюшнями: заслуженному кавалеристу часто дарили породистых лошадей, зная, что он любит верховые прогулки.
Разумеется, подобное барство шло вразрез с декларируемыми идеалами коммунизма, и в середине 1930-х порядок пользования госдачами был ужесточен. В 1938 году Политбюро приняло постановление «О дачах ответственных работников», в котором, в частности, говорилось следующее:
«Ввиду того, <...> что желание иметь дачи-дворцы все еще живет и даже развивается в некоторых кругах руководящих советских работников, СНК СССР и ЦК ВКП(б)
1. установить максимальный размер дач для руководящих советских работников в 7-8 комнат среднего размера для семейных и 4-5 комнат для несемейных;
2. дачи, превышающие норму в 7-8 комнат, передать в распоряжение Совнаркома СССР для использования в качестве домов отдыха руководящих работников».
Тон дачному строительству задавал лично Иосиф Виссарионович Сталин. В 1934 году для него в селе Волынское под Кунцево был возведен небольшой особняк — так называемая Ближняя дача.
Автором проекта стал архитектор Мирон Мержанов. Дом был комфортным, но строгим. Один этаж, семь комнат, камин, рояль, огромная библиотека, несколько утопающих в зелени веранд, на крыше — солярий. В 1943 году в доме появился второй этаж, подняться на который можно было в лифте, однако Сталин им редко пользовался, предпочитая проводить время в своем кабинете.
Дачный дом окружал парк в два гектара, который Сталин очень любил. По его распоряжению в парке была устроена оранжерея для цитрусовых, разбит виноградник и бахчи для арбузов, в пруду разведена рыба, на птичьем дворе содержались куры, фазаны, индюшки.
Сохранились распоряжения генсека, записанные начальником хозяйственной части дачи, подполковником П.В. Лозгачевым:
«7 апреля 1950 года: а) арбузы и дыни в коробки сажать с 10 мая; б) подрезкой заниматься среди июля арбузов и дынь плетей <…> 20 апреля; в) елки разрядить по дорожке от кухни к пруду <…> кукурузу сажать через полметра у главного дома и между яблонь по пруду, ближе к беседке/ там же сажать бобы…»
Другой яркий пример госдачи сталинских времен — дача №5 на озере Рица в Абхазии. Домик в этом месте появился еще в 1937 году. Он был маленький, охотничий, однако отдыхать в него приезжала вся партийная верхушка страны. В 1947 его разобрали и выстроили новое одноэтажное здание специально для вождя. Стройка велась в условиях полной секретности. По одной легенде, дачу строили немецкие военнопленные, по другой — заключенные, которые после были расстреляны.
Госдача дача №5 была красивой и одновременно мрачной. Внешне она напоминала другие дома, в которых жил Иосиф Виссарионович.
Стены и крыша были выкрашены в зеленый цвет — в целях маскировки. Окна всегда закрыты шторами, в доме царил полумрак. В здании было несколько спален: считается, что генсек, опасавшийся покушения, все время ночевал в разных комнатах
Вместе с тем эта дача была верхом советской роскоши и удобства. К примеру, в переплеты окон были вставлены стекла из толстого горного хрусталя, чтобы в жару в доме было прохладно, а в холода — тепло, в отделке интерьера использовались ценные породы дерева: самшит, орех, карельская береза. Вся мебель была сделана по спецзаказу, с учетом невысокого роста вождя.
Дом окружал парк площадью 8,5 гектара, в котором были высажены деревья и кустарники, на озере покачивалась плавучая веранда, а к морю вела лестница — 870 пологих ступенек, чтобы страдающему ревматизмом генсеку было легче по ним подниматься.
В трех километрах от дачи, на речке Багрыпста была построена маленькая ГЭС, бесперебойно снабжавшая объект электричеством. Единственное, чего не было на госдаче №5, — рабочего кабинета: Иосиф Виссарионович предпочитал тут исключительно отдыхать.
На этой даче Сталин побывал всего пять раз. После него дачей пользовался Хрущев. Правда, Никита Сергеевич в сталинском доме жить не стал, возвел рядом более современное двухэтажное строение. А последний из обитателей госдачи №5, Леонид Ильич Брежнев, соединил два здания галереей. На озере Рица он нередко в дружественной обстановке принимал высокопоставленных гостей.
Преемник Сталина на посту генерального секретаря ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев сталинские дачи не любил, называл их «собачьими ящиками». Новое время требовало новых дач — просторных, солнечных, легких. Для отдыха своей номенклатуры Никита Сергеевич выбрал Крым. Так появились госдача №2 под Ялтой для председателя Президиума Верховного совета СССР, госдача №5 в Мисхоре для членов Политбюро — здесь часто бывали Суслов и Косыгин, а госдача №6 резервировалась для почетных гостей. Бывший Юсуповский дворец стал госдачей №4, и там обычно отдыхали лидеры развивающихся стран.
Что касается генеральных секретарей СССР, они останавливались на даче №1, которая носила имя «Глициния». Дача располагалась в поселке Нижняя Ореанда, в шести километрах от Ялты. До революции эти земли принадлежали семье Романовых, и супруга последнего императора Александра Федоровна разбила здесь живописный парк. В нем в 1955 году по распоряжению Хрущева был построен белокаменный трехэтажный особняк всего в 50 метрах от моря.
По сравнению с прежними госдачами «Глициния» была очень просторной. 14 комнат, столовая на 40 человек, каминный и банкетный залы, большая лоджия с видом на море. Позднее, в 1960-1970 годах, на даче появился крытый бассейн с подогреваемой морской водой, спортплощадка и пляжный бар. Правительственная телефонная линия была проведена прямо на пляж.
Жизнь в «Глициния» кипела почти 40 лет. Первые лица государства не только здесь отдыхали, но и принимали высоких гостей.
Далекий от условностей этикета Хрущев встретил короля Марокко по-дружески — на пляже, в черных семейных трусах
Леонид Ильич Брежнев встречался здесь с американским президентом Ричардом Никсоном и Фиделем Кастро. Гостил на госдаче №1 и председатель Коммунистической партии Вьетнама Хо Ши Мин. По воспоминаниям очевидцев, он никак не мог привыкнуть сидеть на скамейках, застланных пледами, — устраивался на камне, подобрав ноги руками, и часами глядел на море.
В 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева был построен комплекс госдач в Пицунде. Местом строительства была выбрана реликтовая сосновая роща на побережье Черного моря площадью 200 гектаров — согласно исследованиям палеоботаников, пицундская сосна растет в этом месте уже несколько миллионов лет. Всего были возведены три госдачи под номерами 8, 9 и 10.
По меркам того времени комплекс был роскошный. Главный дом (№9) — двухэтажный особняк, облицованный кремовым туфом, с большими окнами и тремя балконами, выходившими на море. В 300 метрах от него — пляж с сооруженным специально для Никиты Сергеевича полотняным «грибком», под которым он любил сидеть с детьми и внуками. Мощеные дорожки ухоженного парка. Но главной достопримечательностью дачи в Пицунде считается крытый бассейн с морской водой и раздвигающимися панорамными окнами, из которых открывается вид на море и рощу.
В Пицунде Хрущев бывал нечасто, однако именно здесь в 1959 году он принял решение построить по соседству, на месте дикого пляжа, общесоюзный курорт «Пицунда», ставший в годы застоя любимым местом отдыха советских людей на кавказском побережье Черного моря. А в октябре 1964 года на госдаче №9 генсек узнал о своей отставке: Брежнев сообщил ему эту новость по телефону.
В настоящее время комплекс бывших госдач СССР, расположенный на мысе Пицунда в Абхазии, переходит под управление Российской Федерации. Считается, что это вынужденная мера, так как у абхазского правительства нет возможности поддерживать дачи в надлежащем состоянии, а уникальный памятник советской эпохи давно уже требует ремонта.
В советское время госдачами пользовались не только представители партийной элиты. Более скромные госдачи предназначались для партактива среднего звена, советской бюрократии, деятелей науки и культуры.
Мой отец работал в Госкомиздате СССР. Дачи этого ведомства располагались в Абрамцево, прямо рядом с музеем-усадьбой. Наша семья выезжала туда на лето с 1954 года. Дачный поселок был небольшой — пятнадцать домов. Он стоял в сосновом лесу. В каждом доме жили две семьи. Домики были небольшими, с двумя входами, на семью полагалась одна комната и веранда, — Роман Сабитов, пенсионер.
Посередине дома была устроена кухня с печкой и плитой. Водопровода не было, но в центре поселка на большой поляне был колодец, куда дачники ходили за водой. Условия жизни были скромные, но жили весело. На поляне была сделана волейбольная площадка, устраивались танцы. Рядом с дачами протекала речка Воря, на которую дети бегали купаться.
«В Абрамцево вырос не только я, но и мои сестры, застали ее и наши дети: дачу мы снимали до начала 80-х, а затем моему отцу как заслуженному работнику культуры выделили личный участок в шесть соток в дачном товариществе под Солнечногорском», — рассказывает Сабитов.
Эпоха государственных дач закончилась вместе с Советским Союзом. Одной из последних госдач стал дом генерального секретаря ЦК КПССС Михаила Сергеевича Горбачева в поселке Форос в Крыму.
В служебных документах этот дом значится как «объект “Заря”» или госдача №11. От Фороса она располагалась в двух с половиной километрах. Комплекс был построен в 1988 году — как считается, по инициативе супруги генсека Раисы Максимовны Горбачевой. Раисе Максимовне очень не нравилась брежневская «Глициния», и для своей семьи она выбрала красивый, но ничем до того не примечательный поселок под Ялтой.
Служба охраны против строительства в Форосе возражала: это место открыто и с суши, и с моря, рядом проходит трасса Севастополь — Ялта. Возможно, именно поэтому разработать проект дачи поручили главному архитектору Военпроекта Чекмареву, а строительством руководил Березин, возводивший Байконур. Здание вписали в скалу, скрыв его от посторонних глаз, от дома к пляжу вели крытые эскалаторы, снабженные системой кондиционирования воздуха.
По оценкам специалистов, дача обошлась государству в 15 миллионов долларов. Снаружи трехэтажный особняк был отделан серым мрамором, внутри его украшали итальянские шелковые обои, мозаичные полы, гобелены ручной работы и старинные вазы.
На территории разместились теннисный корт, пирс для яхт и вертолетная площадка. Пляж был заново засыпан галькой. Утверждают, что прибрежная галька Фороса показалась Раисе Максимовне слишком крупной и острой, и она распорядилась завезти несколько барж мелкого округлого камня.
На даче «Заря» Михаил Сергеевич провел всего четыре лета. 19-21 августа 1991 году он был изолирован здесь вместе с семьей во время путча ГКЧП, после чего был фактически отстранен Борисом Ельциным от реальной власти.
Всего в СССР насчитывалось 78 госдач. Многие сохранились до настоящего времени. Одни из них, как например, Ближняя дача Сталина и дача Хрущева в Пицунде, остаются режимными объектами, доступ к которым запрещен. Другие, как госдача №5 на озере Рица, превратились в туристические объекты, и на них можно попасть с экскурсией. Некоторые стали отелями. Так, еще два года назад отдыхающим в Абхазии предлагали остановиться на даче Хрущева в Новом Афоне — забронировать особняк, вмещающий одиннадцать человек, можно было за 25 000 рублей в сутки. А знаменитая «Глициния» в 2019 году была продана юридическому лицу за 1,2 миллиарда рублей. Официальной информации о том, что происходит на бывшей госдаче №1, нет.