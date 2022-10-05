Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
54 минуты назад

Итоги четвертого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»

Партнерский материал

4 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити прошел четвертый игровой день Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Итоги четвертого дня турнира «Шахматные звезды – 2022»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Гроссмейстеры приняли участие в первом круге блиц-турнира, по результатам которого Сергей Карякин набрал 6 очков, Владимир Крамник и Александр Морозевич – по 5,5. У Владислава Артемьева и Раунака Садвани – по 5 очков, у Франсиско Вальехо – 4,5. Александра Горячкина и Теймур Раджабов набрали по 4 очка, Эрнесто Инаркиев – 3,5, у Екатерины Лагно – 2 очка. Второй круг блица пройдёт уже сегодня.

Первый символический ход в партии одного из сильнейших шахматистов мира Теймура Раджабова сделал Первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов:

«Мы очень рады внести свой вклад в популяризацию такого уникального, интеллектуального вида спорта, как шахматы. Приятно, что столь глобальный турнир проходит в Крокус Сити, где есть все возможности для проведения игр на высшем уровне. В VEGAS мы регулярно проводим шахматные турниры, которые вызывают огромный интерес аудитории, и я надеюсь, что «Шахматные звезды» также станет регулярными и невероятно популярным турниром», – отметил Эмин Агаларов.

В детском блиц-турнире в группе до 9 лет лидирует Лука Тыртышников, набравший 7 из 8 очков. одно очко отстает Никита Кравченко. По 5,5 очков набрали Николай Шевяков и Лев Соболев.

В группе до 11 лет вне конкуренции снова оказался Матфей Юрасов, обыгравший гроссмейстеров: Матфей завоевал 8 из 8 очков. На два очка отстает Иван Дронов, третью строчку с 5,5 очками занимает Вадим Стариков.

В группе до 13 лет лидирует Семен Новожилов с 7 очками из 8. На пол-очка позади остались Максим Иванников и Егор Карельский.

В группе до 15 лет сыграно 10 туров. Лидирует Максим Чертков с 9,5 очками. 8 очков у Давида Полевого. По 7 очков у Анны Хмелевой, Алексея Паничкина и Ирен Люцингер.

Главный судья турнира – международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментирует гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментируют гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Пресс-служба

Сегодня, 5 октября, состоится финальный игровой день «Шахматных звезд – 2022» в VEGAS Крокус Сити. Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

Все победители турнира получат наборы «Шахмат Карпова», которые производятся под брендом многократного чемпиона мира Анатолия Карпова и не имеют аналогов в мире. Победителю главного турнира «Шахматные звезды» достанется эксклюзивный комплект «Непобедимые», а победителям детского турнира в четырех возрастных группах – шахматы «Гроссмейстерские».

Все желающие могут следить за ходом турнира с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».

Партнерами мероприятия также выступают сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум», сеть фитнес-клубов Crocus Fitness, батутный парк Big Wall Airsport, парфюмерная сеть Passion Beauty.

Места,Вадим Стариков,Максим Иванников,Мария Фоминых,Никита Кравченко,Теймур Раджабов,Франсиско Вальехо,Владислав Артемьев,Александра Горячкина,Александр Морозевич,Екатерина Лагно,Сергей Шипов,Эрнесто Инаркиев,Эмин Агаларов,Лев Соболев,Сергей Карякин,Владимир Крамник,Анатолий Карпов,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители