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1 час назад

Известный телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве

Мослента

Воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве поделился в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев. Он опубликовал несколько снимков столичных улиц, сделанных им более 40 лет назад.

Телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве
Фото: МослентаМослента

«Эти фотографии были сделаны мной золотой осенью 1979 года, сохранены в виде слайдов, увезены во Францию и на долгие годы затеряны в моем колоссальном архиве. Это уже давно ушедшая натура, почти все здания, запечатленные на снимках, снесены, Бутиковский и Молочный переулок напоминают сегодня элитные кварталы европейских городов», — рассказал Васильев.

Он вспомнил, как особняки и даже доходные дома в советские годы расселяли, как жители коммунальных квартир, переезжая в малогабаритные «хрущобы», выбрасывали остатки былой роскоши на помойку, потому что легальных антикваров тогда в Москве не было.

Места,Александр Васильев,
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