Телеведущий поделился воспоминаниями об «исчезнувшей» Москве

«Эти фотографии были сделаны мной золотой осенью 1979 года, сохранены в виде слайдов, увезены во Францию и на долгие годы затеряны в моем колоссальном архиве. Это уже давно ушедшая натура, почти все здания, запечатленные на снимках, снесены, Бутиковский и Молочный переулок напоминают сегодня элитные кварталы европейских городов», — рассказал Васильев.