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57 минут назад

Орнитолог Романов пояcнил, что нужно делать при обнаружении раненой птицы

Вечерняя Москваиещё 1

Орнитолог Владимир Романов рассказал, что нужно делать в случае обнаружения раненой птицы.

В Австралии нашли ноги самой большой птицы в истории
Фото: Museum and Art Gallery of the Northern TerritoryMuseum and Art Gallery of the Northern Territory

— Раненую птицу можно брать на руки, это не запрещается. Аккуратно поднимаете ее с земли, кладете в картонную коробку, ждете представителей Управления Росприроднадзора и отвозите по месту назначения, — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».

На этой неделе в Санкт-Петербурге неравнодушные граждане спасли ястреба-перепелятника и большого черного дятла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный план по спасению птицы глухаря запущен по мере падения численности этого вида птиц в Англии, передает издание argumenti.ru.

Недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

Места,Владимир Романов,Росприроднадзор,
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