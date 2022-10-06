В Австралии нашли ноги самой большой птицы в истории

Орнитолог Владимир Романов рассказал, что нужно делать в случае обнаружения раненой птицы.
— Раненую птицу можно брать на руки, это не запрещается. Аккуратно поднимаете ее с земли, кладете в картонную коробку, ждете представителей Управления Росприроднадзора и отвозите по месту назначения, — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».
На этой неделе в Санкт-Петербурге неравнодушные граждане спасли ястреба-перепелятника и большого черного дятла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что чрезвычайный план по спасению птицы глухаря запущен по мере падения численности этого вида птиц в Англии, передает издание argumenti.ru.
Недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.