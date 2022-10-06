В Австралии нашли ноги самой большой птицы в истории

Орнитолог Владимир Романов рассказал, что нужно делать в случае обнаружения раненой птицы.

Фото: Museum and Art Gallery of the Northern Territory Museum and Art Gallery of the Northern Territory

— Раненую птицу можно брать на руки, это не запрещается. Аккуратно поднимаете ее с земли, кладете в картонную коробку, ждете представителей Управления Росприроднадзора и отвозите по месту назначения, — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».

На этой неделе в Санкт-Петербурге неравнодушные граждане спасли ястреба-перепелятника и большого черного дятла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный план по спасению птицы глухаря запущен по мере падения численности этого вида птиц в Англии, передает издание argumenti.ru.