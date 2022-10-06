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48 минут назад

Результаты Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»

Партнерский материал

5 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходил в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

Результаты Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»
Фото: пресс-службапресс-служба

По итогам блиц-турнира Сергей Карякин и Владислав Артемьев набрали по 12 очков, Владимир Крамник — 11, Раунак Садвани — 10,5, Теймур Раджабов — 10, Александр Морозевич – 9, Франсиско Вальехо — 8,5, Екатерина Лагно и Александра Горячкина набрали по 6 очков, Эрнесто Инаркиев – 5.

Победителем турнира «Шахматные звезды – 2022» по сумме занятых мест стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Он победил в быстрых шахматах, а затем стал вторым в блице. На втором месте оказался фаворит турнира Сергей Карякин: спортсмен занял пятое место в рапиде и первое – в блиц-турнире. С третьего по пятое место участники набрали одинаковое количество очков, но по дополнительному показателю – лучшему результату в рапиде – места распределились следующим образом: на третьем месте Теймур Раджабов, на четвертом – Раунак Садвани, на пятом – Владимир Крамник. Шестое место у Франсиско Вальехо, седьмое – у Александра Морозевича, на восьмом – Эрнесто Инаркиев. Девятое и десятое места – у Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

«Очень рад приглашению в этот потрясающий турнир с участием таких звезд, как Владимир Крамник, Сергей Карякин и других сильнейших гроссмейстеров. Конечно, я доволен результатом — победа очень приятна. Борьба складывалась непросто, были тяжелые партии, но в итоге все сложилось успешно. Большое спасибо организаторам – чувствовалась забота об игроках, все прошло на самом высоком уровне», – отметил победитель турнира Владислав Артемьев.

«Это был действительно выдающийся турнир. Все было организовано безупречно: и проведение игр, и условия для гроссмейстеров. Принимать участие в таком событии стало сплошным удовольствием. Большое спасибо за приглашение и, надеюсь, до скорых встреч!», – отметил Сергей Карякин.

Все участники турнира отметили высокую организацию игр, теплую атмосферу на соревнованиях и сильнейший состав игроков.

«Мы долго работали над этим проектом, и эта работа оказалась не менее азартной и интересной, чем сама игра в шахматы. Большое спасибо гроссмейстерам, нашим партнерам и всей команде, которая трудилась над созданием турнира с большим энтузиазмом», — отметила директор по маркетингу и медиа Crocus Group Елена Петрова.

«Прошедший турнир стал большим праздником для всех: и для самих участников, и для многочисленных зрителей и поклонников шахматного спорта. Уверен: многим это событие запомнится на всю жизнь. Желаю шахматным звездам и нашим юным шахматистам больших успехов и блестящих результатов в любимой игре», – отметил основатель Русской шахматной школы Антон Кузин.

пресс-служба

В турнире среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал десятилетний Матфей Юрасов, которому на сеансе одновременной игры удалось обыграть и победителя взрослого турнира Владислава Артемьева, и чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина.

«Я очень рад участию в таком большом турнире наравне с известными гроссмейстерами. По поводу партии с Сергеем Карякиным я думал, что если мне очень повезет, я сыграю вничью. Играл я хорошо, а где-то в середине Сергей ошибся, и у меня появилось преимущество. Большое спасибо за такую возможность», – отметил победитель детского турнира Матфей Юрасов.

В группе до 9 лет первое место занял Лука Тыртышников, второе – Николай Шевяков, третье – Лев Соболев. Среди девочек лучший результат показала Илиана Масаева, второе место заняла София Суворова и третье Ульяна Демина.

В группе до 11 лет победителем стал Матфей Юрасов, на втором месте – Вадим Стариков, на третьем – Дмитрий Савенко. Среди девочек первое место заняла Ульяна Голофаст, второе Диана Аминова и третьей стала Татьяна Студитская.

В группе до 13 лет на первом месте Максим Иванников, на втором – Семен Новожилов, на третьем – Дмитрий Руденко. Среди девочек победу одержала Екатерина Чистова, на втором месте – Мария Герасимова, на третьем – Полина Савка.

В группе до 15 лет победил Максим Чертков, второе место заняла Ирен Люцингер, которая получила приз победителя среди девушек в этой категории, третьим стал Давид Полевой. Среди девочек на втором – Ульяна Кусакина, на третьем – Алена Демина.

Главным судьей турнира выступил международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментировал гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментировали гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира прошли в японском ресторане KAI. Победители турнира, помимо основных наград, получили наборы «Шахмат Карпова», которые производятся под брендом многократного чемпиона мира Анатолия Карпова и не имеют аналогов в мире. Победителю главного турнира «Шахматные звезды» достался эксклюзивный комплект «Непобедимые», а победителям детского турнира в четырех возрастных группах – шахматы «Гроссмейстерские».

За ходом турнира зрители следили с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер – «Тинькофф». Официальный партнер – Русская шахматная школа.

Официальное информационное агентство турнира – РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

Официальная социальная сеть: «Одноклассники».

Партнерами мероприятия также выступили сеть кинотеатров «КАРО», деловые сообщества FCLUB и RRCC, сеть активити-парков Teika Boom, «Крокус Сити Океанариум», сеть фитнес-клубов Crocus Fitness, батутный парк Big Wall Airsport, парфюмерная сеть Passion Beauty, сеть салонов «Кенгуру».

Места,Антон Кузин,Вадим Стариков,Максим Иванников,Мария Фоминых,Теймур Раджабов,Франсиско Вальехо,Владислав Артемьев,Александра Горячкина,Александр Морозевич,Екатерина Лагно,Сергей Шипов,Эрнесто Инаркиев,Лев Соболев,Дмитрий Руденко,Елена Петрова,Сергей Карякин,Владимир Крамник,Анатолий Карпов,Тинькофф банк,
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