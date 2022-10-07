В США появилась возможность поселиться в доме-пещере

В США предложили пожить в доме-пещере. Необычный объект выставили на продажу в американском штате Колорадо, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За возможность поселиться в доме-пещере, расположенном внутри горы Iron (Iron Mountain), нынешние владельцы попросили 2,45 миллиона долларов (около 148,2 миллиона рублей). Действующий хозяин купил участок на скале, за несколько лет самостоятельно построил там дом, не имея профильного образования, и прожил в нем вместе со своей семьей 40 лет, прежде чем решил избавиться от него.

Размер жилой площади составляет примерно 278,7 квадратных метра. В доме есть две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, бильярдная комната и терраса с видом на реку и горы. Объект продается со всей необходимой мебелью. Риелторы отмечают, что потолки в некоторых комнатах достаточно низкие, однако нынешние хозяева не испытывают какого-либо дискомфорта в связи с этим.